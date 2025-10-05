Central Norte vs. Estudiantes (RC) EN VIVO, minuto a minuto: en la despedida de Magno, el cuervo pierde 1 a 0

inicia sesión o regístrate.
Central Norte ya juega en Salta en la despedida de su capitán e ídolo Diego "Sacha" Magno, aunque por el momento pierde 1 a 0 porque Gonzalo Maffini, a los 15 minutos, marcó el gol del celeste en el estadio Martearena.
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Su sesión ha expirado
TEMAS
DÓLAR OFICIAL
$1450.00
DÓLAR BLUE
$1440.00
Central Norte ya juega en Salta en la despedida de su capitán e ídolo Diego "Sacha" Magno, aunque por el momento pierde 1 a 0 porque Gonzalo Maffini, a los 15 minutos, marcó el gol del celeste en el estadio Martearena.
Te puede interesar
Últimas noticias