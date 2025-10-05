¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
33°
5 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Mundial Sub 20
Mundial Sub 20
Temporal en Córdoba
feria emprende sur
Fórmula 1
Infracciones de tránsito
Salta
Primera Nacional
Mundial Sub 20
Mundial Sub 20
Temporal en Córdoba
feria emprende sur
Fórmula 1
Infracciones de tránsito
Salta
Primera Nacional

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Central Norte vs. Estudiantes (RC) EN VIVO, minuto a minuto: en la despedida de Magno, el cuervo pierde 1 a 0

Gonzalo Maffini, a los 15 minutos, marcó el gol del celeste en el estadio Martearena.
Domingo, 05 de octubre de 2025 16:10
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 

Central Norte ya juega en Salta en la despedida de su capitán e ídolo Diego "Sacha" Magno, aunque por el momento pierde 1 a 0 porque Gonzalo Maffini, a los 15 minutos, marcó el gol del celeste en el estadio Martearena.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD