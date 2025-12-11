Incendio en barrio Scalabrini Ortiz: un Peugeot 3008 quedó destruido y la Policía investiga un ataque intencional

La tranquilidad del barrio Scalabrini Ortiz se quebró anoche cuando un Peugeot 3008 estacionado frente a una vivienda quedó envuelto en llamas en pocos minutos. El episodio, que alertó a toda la cuadra y obligó a intervenir a Bomberos y a personal policial, ya se investiga bajo la hipótesis de un ataque intencional.

Según confirmaron fuentes de la Policía de Salta, el foco ígneo no se originó por un desperfecto técnico o eléctrico, un dato que surgió de los primeros peritajes realizados sobre el rodado. El vehículo, identificado con patente inicial “AH”, tenía apenas algunos meses de uso, por lo que los investigadores descartaron rápidamente que se tratara de un incidente accidental.

La línea de investigación más firme hasta ahora señala que un grupo de motoqueros habría participado en el hecho. Algunos vecinos aseguraron haber visto circular a varias motos momentos antes del estallido de las llamas, aunque el horario y la oscuridad limitaron la identificación de los presuntos involucrados. Los testimonios coinciden en que el ataque habría sido rápido y que los responsables se dieron a la fuga sin dejar mayores rastros, por lo que ahora los investigadores estudian cámaras de seguridad por la zona que puedan aportar datos claves para dar con los autores del hecho..

A partir de estos indicios, los investigadores no descartan que el incendio pueda estar vinculado a algún conflicto previo o a un episodio de venganza dirigido hacia la familia propietaria del vehículo. No obstante, hasta el momento todas las hipótesis permanecen abiertas, ya que no se hallaron amenazas previas ni denuncias recientes que aporten un móvil claro.

El fuego dejó su huella en parte del automóvil antes de que lograran sofocarlo. Aunque no se registraron heridos, la escena generó preocupación entre los residentes del barrio. Mientras se esperan los resultados finales de los peritajes y el análisis de cámaras de seguridad de la zona, la Policía trabaja para reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido