Metán: en medio de idas y vueltas asumieron los ediles y eligieron autoridades del Concejo

En medio de dudas, cuestionamientos y reiterados cuartos intermedio asumieron ayer los cinco nuevos concejales y se eligieron autoridades en el Concejo Deliberante de San José de Metán.

Luego de reconocimientos a los ediles salientes y personal del Legislativo, hubo un ida y vuelta entre los concejales cuando se iba a proceder a la votación de las nuevas autoridades.

La concejal radical Ana Sol García Mendoza, pidió la palabra y se propuso como presidente, como vicepresidente primero a María Vanega y vicepresidente segundo a Sonia Villa. Mientras que la presidente saliente del legislativo metanense, Romina Barboza, mocionó para encabezar el legislativo a María José Bernis (Libres del Sur), como vicepresidente primero a Sebastián Gómez y como vicepresidente segundo a Emma Lanocci

“Considero que primero se le debería tomar juramento a los concejales y luego realizar la elección de autoridades”, dijo el concejal libertario, Francisco Dávalos. La doctora Emma Lanocci (P.J.), quien ocupó la presidencia por ser la de mayor edad, pidió en ese momento pasar a un cuarto intermedio, mientras que la concejal Sonia Villa solicitó la palabra y dijo que “no hubo ningún tipo de reforma al respecto y estamos siguiendo los pasos que dice la Carta Orgánica”.

Posteriormente se levantó el cuarto intermedio y se hicieron otras aclaratorias con respecto a que las nuevas autoridades son elegidas de manera provisoria. Luego se procedió a la votación y ambas mociones obtuvieron cuatro votos a favor y cuatro en contra. Debía definir Lanocci en ese momento, pero ella misma volvió a pedir un cuarto intermedio.

El Concejo Deliberante de San José de Metán está integrado por nueve concejales. Finalmente volvieron a ingresar a la sala los ediles, Lanocci definió con su voto y eligió a María José Bernis como presidente.

“Quiero expresar mi disconformidad con esta terna porque no se contempló en la misma al bloque de la Libertad Avanza, ya que hemos ganado por mayoría en las elecciones de mayo. Pero en esta postura se puede visualizar claramente quien juega y desde que lugar”, dijo la concejal Vanega.

Toma de juramento

“Le agradezco a los concejales que me acompañaron y saludo especialmente a los nuevos que fueron electos. Espero que a partir de este momento a todos nos una la camiseta de San José de Metán, porque somos representantes del pueblo, más allá del partido político, debemos trabajar juntos por un Metán mejor”, dijo Bernis, de Libres del Sur, al ocupar la presidencia.

Luego juraron los cinco ediles que ingresan al legislativo. En San José de Metán en las elecciones de mayo pasado la Libertad Avanza ganó en la categoría concejales. Los libertarios obtuvieron dos bancas con María de los Angeles Vanega y Francisco Alejandro Dávalos. En segundo lugar quedó Abel Quintana de Libres del Sur, en tercero Sebastián Gómez del Frente Salteño y en quinto, Sonia Villa de Sí Salta Independiente.

En sus cargos fueron reelectas Bernis, Barboza, Lanocci y García Mendoza.