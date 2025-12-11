PUBLICIDAD

11 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
causa de cuaderno
Gobierno de la Provincia
Red Puentes Salta
Especial
Cáncer de Vías Biliares
Santa Victoria Este
Robo de moto
cerrillos
Vida y Tendencia

Cerrillos: mañana vuelve la Expo Futuro con una gran muestra de oficios y talento local

Este viernes desde las 18.30, la plaza Serapio Gallegos será sede de la XXII Expo Futuro, una propuesta abierta y gratuita donde vecinos y visitantes podrán recorrer stands, ver demostraciones y conocer el trabajo que realizaron durante el año los alumnos de la Fundación Futuro.
Jueves, 11 de diciembre de 2025 07:26

La plaza Serapio Gallegos volverá a convertirse mañana en un gran taller a cielo abierto. Desde las 18.30, Cerrillos será escenario de una nueva edición de la XXII Expo Futuro, el clásico encuentro comunitario que acerca a la gente las producciones y prácticas de los cursos de formación de la Fundación Futuro, coordinada por el Lic. Carlos Jorge y la docente Silvia Kratky, y un numeroso equipo de colaboradores.

A lo largo de todo el ciclo 2025, los alumnos de los talleres de oficios desarrollaron sus prácticas en instituciones y hogares del departamento. Los vecinos aportaron materiales; la Fundación, el conocimiento y la mano de obra. El resultado dejó una doble ganancia, por un lado, los estudiantes sumaron experiencia real de trabajo; y por el otro, muchas familias e instituciones pudieron mejorar sus espacios gracias a este modelo solidario y participativo.

La Expo de mañana será un recorrido abierto y cercano, pensado para que los vecinos puedan preguntar, mirar de cerca, descubrir técnicas, productos y oficios, y conocer el impacto que tiene la formación profesional en la vida de la comunidad de Cerrillos y La Merced. La entrada es libre y gratuita.

Una tarde para recorrer en familia

Habrá stands, demostraciones, muestras en vivo y un ambiente ideal para disfrutar de una tarde distinta, rodeada de creatividad, aprendizaje y encuentro. Es la ocasión perfecta para ver cómo la capacitación transforma realidades y abre puertas laborales.

La Fundación Futuro dictó durante este año una amplia oferta con Resolución Ministerial, entre ellos: Gastronomía y Catering, Panadería y Pastelería, Computación Básica, Peluquería y Peluquería Superior, Carpintería, Decoración de Eventos, Albañilería e Instalaciones Sanitarias, Ayudante de Cocina (en La Merced) y Peluquería Básica (en La Merced).

Además, en Cerrillos también se dictaron talleres de Barbería, Esteticista para Uñas, Corte y Confección, Bordado, Marroquinería, Tejido, Inglés, Informática Administrativa, Oratoria, Pastelería, Armado y Decoración de Tortas, Cerámica, Artes y Oficios, Maquillaje Artístico, Orfebrería y Cuero.

En La Merced, la oferta incluyó Costura, Marroquinería, Macramé, Barbería, Informática, Ayudante de Cocina y Peluquería Básica.

Toda esa producción -lo aprendido, lo creado y lo puesto en práctica- se podrá ver mañana en la plaza principal de la localidad.
 

Temas de la nota

