Alex Caniggia sorprendió con un cambio físico por el que parece otra persona

Alex Caniggia, el hijo del exfutbolista Claudio Paul Caniggia, sorprendió a sus seguidores al revelar que comenzó un tratamiento para borrarse los tatuajes. A través de sus historias de Instagram, el conductor mostró el paso a paso de su visita a un centro especializado en remoción láser y se mostró entusiasmado con el cambio.

En los clips, Alex aparece junto al profesional que lo está tratando, al que etiquetó con el usuario @tattooremovalok, y escribió: “¡Se viene con todoooo!”.

En otra de las publicaciones, posó sonriente junto al médico y agregó: “Fuera los tattoos, los uno con los uno, mi amigo el doc”.

Finalmente, mostró su brazo completamente vendado después de la sesión, dejando en claro que el proceso ya está en marcha.

Aunque no reveló qué diseños decidió eliminar primero, todo indica que planea una renovación estética profunda, algo que viene insinuando desde hace semanas en sus redes.

Horas más tarde, el mediático volvió a generar revuelo al mostrar su nueva adquisición: una camioneta 0 km, que presentó con orgullo bajo el mensaje “Nueva nave 0 km”.