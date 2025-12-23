Palpitamos la Primera Nacional 2026: cómo es el historial de Gimnasia ante Central, San Martín de Tucumán y el lobo jujeño

El sorteo de la Primera Nacional, realizado este lunes, dejó diferentes puntos a tener en cuenta: desde los viajes que deberán afrontar Gimnasia y Tiro y Central Norte, al interzonal que cruzará a los equipos salteños por primera vez en la segunda categoría más importantes del país. Además, el millonario tendrá otros dos clásicos en la zona B ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy y San Martín de Tucumán y ante los tres será local en la primera parte del torneo, lo que supone una buena recaudación.

¿Cómo es el historial de Gimnasia ante Central, San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy? El Tribuno consultó a los integrantes del Departamento de Historia del club de calle Vicente López, quienes indicaron que los clásicos son muy parejos con el cuervo, el santo de La Ciudadela y el lobo.

En números

Por torneos ligados a la Asociación del Fútbol Argentino, albos y cuervos se enfrentaron en 37 oportunidades: Gimnasia ganó 12, Central se impuso también en 12 encuentros y empataron 13 veces. Jugarán el fin de semana del 21 de marzo por la fecha 7 en el estadio Michel Torino.

Con San Martín de Tucumán, el millonario disputó 26 partidos: Gimnasia obtuvo 10 victorias, los cirujas ganaron 10 veces y empataron en 6 oportunidades. Se medirán en la fecha 14 en el estadio Michel Torino.

Ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy es el único historial en desventaja para el albo: de 18 encuentros, el lobo obtuvo 6 victorias, hubo 8 empates y Gimnasia ganó 4 veces. Se cruzarán en la fecha 15 en el estadio Michel Torino (tendrá dos fechas seguidas en condición de local).

Cabe recordar que Gimnasia y Tiro llegará a su novena participación en la segunda categoría del fútbol argentino e igualará a Juventud Antoniana en cantidad de participaciones.