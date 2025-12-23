PUBLICIDAD

23 de Diciembre, Salta, Centro, Argentina
Pirotecnia sonora cero
Donald Trump
Vacaciones
Corte Suprema de Justicia
Ley de Financiamiento Universitario
Premios Olimpia
Julio De Vido
Primera Nacional
Navidad en Salta
Accidente vial
Deportes

Palpitamos la Primera Nacional 2026: cómo es el historial de Gimnasia ante Central, San Martín de Tucumán y el lobo jujeño

El Tribuno consultó a los integrantes del Departamento de Historia del club de calle Vicente López, quienes indicaron que los clásicos son muy parejos con el cuervo, el santo de La Ciudadela y el lobo. Partidos ganados, empatados y perdidos ante cada rival, en la nota.  
Martes, 23 de diciembre de 2025 18:43
El sorteo de la Primera Nacional, realizado este lunes, dejó diferentes puntos a tener en cuenta: desde los viajes que deberán afrontar Gimnasia y Tiro y Central Norte, al interzonal que cruzará a los equipos salteños por primera vez en la segunda categoría más importantes del país. Además, el millonario tendrá otros dos clásicos en la zona B ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy y San Martín de Tucumán y ante los tres será local en la primera parte del torneo, lo que supone una buena recaudación.

¿Cómo es el historial de Gimnasia ante Central, San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy? El Tribuno consultó a los integrantes del Departamento de Historia del club de calle Vicente López, quienes indicaron que los clásicos son muy parejos con el cuervo, el santo de La Ciudadela y el lobo.   

En números

Por torneos ligados a la Asociación del Fútbol Argentino, albos y cuervos se enfrentaron en 37 oportunidades: Gimnasia ganó 12, Central se impuso también en 12 encuentros y empataron 13 veces. Jugarán el fin de semana del 21 de marzo por la fecha 7 en el estadio Michel Torino.

Con San Martín de Tucumán, el millonario disputó 26 partidos: Gimnasia obtuvo 10 victorias, los cirujas ganaron 10 veces y empataron en 6 oportunidades. Se medirán en la fecha 14 en el estadio Michel Torino.

Ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy es el único historial en desventaja para el albo: de 18 encuentros, el lobo obtuvo 6 victorias, hubo 8 empates y Gimnasia ganó 4 veces.  Se cruzarán en la fecha 15 en el estadio Michel Torino (tendrá dos fechas seguidas en condición de local).

Cabe recordar que Gimnasia y Tiro llegará a su novena participación en la segunda categoría del fútbol argentino e igualará a Juventud Antoniana en cantidad de participaciones.

