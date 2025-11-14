Mario Pergolini entrevistó a la China Suárez y a Mauro Icardi

Esta tarde se conoció la primera imagen de la entrevista más polémica. El conductor, Mario Pergolini, logró sentar en su estudio a dos de las figuras más buscadas de los últimos meses: la China Suárez y el futbolista Mauro Icardi.

La charla abordó diversos temas relacionados con su vida personal, su rol protagónico en la serie de Disney “Hija del fuego”, y también, los futuros planes de boda que tendría la pareja.

El conductor, fiel a su estilo, fue al hueso con su pregunta: “Chicos, ¿se van a casar?", mencionando los atuendos elegidos para la entrevista, "ella de blanco y el de negro, linda oportunidad para casarse”.

Mientras que el futbolista fue más honesto con su contestación:“Bueno, yo primero me tendría que divorciar. Si sale todo bien en marzo, puede que salga el divorcio”, habría respondido el deportista.

La respuesta de Icardi confirma la información que ya viene circulando semanas atrás sobre un futuro casamiento poco después de que se concrete el divorcio.