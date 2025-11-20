PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
21 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Inseguridad en CABA
ATASA
fas 2025
Contrabando en Salta
Narcotráfico en Salta
Rivadavia
suelta de poemas
noche en el cabildo
Inseguridad en CABA
ATASA
fas 2025
Contrabando en Salta
Narcotráfico en Salta
Rivadavia
suelta de poemas
noche en el cabildo

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Qué películas estrenaron este jueves en el cine y cuáles son las recomendadas para este fin de semana largo

Estas son las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.
Jueves, 20 de noviembre de 2025 21:45
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Terror en Shelby Oaks

Sinopsis: Doce años después de la desaparición de su hermana, líder de un equipo paranormal, Mia Brennan descubre una inquietante cinta que sugiere que el demonio de su infancia podría ser real. Decidida a encontrar respuestas, se adentra en una aterradora investigación que revela un horror oculto en las sombras.

 

Elenco: Camille Sullivan, Brendan Sexton III, Michael Beach, Keith David, Robin Bartlett, Charlie Talbert, Emily Bennett, Sarah Durn, Lauren Ashley Berry, Eric Francis Melaragni.

Wicked por siempre

Sinopsis: Elphaba, ahora demonizada como La Bruja Malvada del Oeste, vive exiliada, oculta en el bosque de Oz, mientras continúa su lucha por la libertad de los Animales silenciados del reino y desesperadamente intenta exponer la verdad que conoce sobre El Mago.

 

Elenco: Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Peter Dinklage, Bowen Yang, Bronwyn James

 

La muerte de un comediante

Sinopsis: Juan Debré (Diego Peretti) dedicó su vida a interpretar a un héroe en una popular serie de televisión. Cuando le diagnostican una enfermedad terminal, se desconecta de la realidad y huye a Bruselas.

 

Elenco: Diego Peretti, Malena Villa, Marioska Fabián Nuñez, Chuck Hargrove, Heinz K. Krattiger.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD