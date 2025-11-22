FAS 2025: agenda completa del fin de semana, con premios, charlas y actividades

La Feria de Arte Salta 2025 (FAS 2025) continúa este fin de semana con una nutrida agenda de actividades abiertas al público, que se desarrollarán entre el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre, con propuestas vinculadas al coleccionismo, la edición de libros, el mercado del arte y el vínculo entre el desarrollo inmobiliario y la producción artística.

La feria abrirá sus puertas ambos días de 17 a 22 horas, con entrada libre y gratuita.

El sábado 22 de noviembre, la apertura al público será a las 17:00. A las 18:00 se presentará el libro de los coleccionistas Joaquín Rodríguez y Abel Guaglianone, titulado Una casa. La casa. A las 18:45 está prevista una charla a cargo de Juan Cambiaso, con presentación de Esteban Drincovich.

Desde las 19:30 se desarrollará un panel de coleccionistas integrado por Cristian Oschilewski, Gabriel Werthein, Carlos Stia y Renato Rabbi-Baldi, con moderación de Alfredo Muñoz. Más tarde, a las 20:30, tendrá lugar la entrega de premios.

En el marco de esta segunda edición, al igual que en la primera, se entregarán cinco premios destinados a reconocer y estimular a distintos actores del arte, entre artistas, galeristas y coleccionistas.

El Premio AccionArte, de adquisición a un coleccionista, será entregado por la Comisión Organizadora de la Feria conformada por Virginia Blaquier, Claudia Lamas, Esteban Drincovich y Alfredo Muñoz. Consiste en la adquisición de una obra de arte que será entregada como homenaje a un coleccionista.

El Premio In Situ, de carácter no adquisición, está dirigido a artistas y galerías y será entregado por sus creadores Abel Guaglianone y Joaquín Rodríguez. El premio consiste en un reconocimiento en efectivo y los ganadores serán seleccionados por los creadores junto a un jurado invitado especialmente para esta edición, integrado por Pablo Blanco.

El Premio Fausto, también no adquisición, será otorgado por FAUSTO – Artes, Letras y Objetos con Alma a un artista emergente menor de 40 años. El jurado será elegido durante el desarrollo de la feria.

Además, se entregará la Beca La Nave, que consiste en una beca artística en Escobar, Buenos Aires. Los ganadores surgirán entre los postulantes inscriptos específicamente para esta convocatoria.

Por último, se realizará la primera edición del Premio Coscio, un premio adquisición para artistas emergentes presentado por Galería El Espejo. En este caso se seleccionarán cinco obras en pequeño formato que pasarán a formar parte de una colección vinculada al premio. El jurado estará integrado por Roxana Ramos, Leonardo Pellegrini y Federico Coscio.

La jornada del sábado cerrará con música a cargo de un DJ desde las 21.30 y el cierre oficial a las 22.

El domingo 23 de noviembre, las actividades comenzarán nuevamente a las 17. A las 18 se realizará la presentación de libros de Modesta Editorial, a cargo de Hernán Ulm y Marcelo Ibarra.

A las 18.45 tendrá lugar el espacio “Desarrolladores inmobiliarios y el arte”, con la participación de Jonás Beccar Varela y moderación de Claudia Lamas.

Luego, a las 19.15, se desarrollará un panel de galeristas integrado por Remota Guido Yannito, Biomba Mariana Sabeh, Alejandro Sasha Dávila y Lucrecia Cornejo, con moderación de Ana Benedetti.

A las 20 está prevista la conferencia magistral a cargo de Adriana Almada. A las 20.45 se realizará la foto final junto a galerías participantes, artistas y organizadores. Finalmente, a las 21 se presentará el Coro Cantares, antes del cierre definitivo de la FAS 2025 a las 22.