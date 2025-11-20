FAS ya está en Salta: en el Condominio La Trinidad con más de 200 artistas

La Feria de Arte Salta (FAS) vuelve a la provincia con una propuesta renovada y de mayor envergadura. La edición 2025 se realizará del 21 al 23 de noviembre en el Condominio La Trinidad, en San Lorenzo Chico, con entrada libre y gratuita, en el horario de 17 a 22.

Luego de la exitosa primera edición realizada en 2024, la feria redobla su apuesta y reunirá a 33 galerías de todo el país, de las cuales 15 participan por primera vez. En total, más de 200 artistas expondrán y comercializarán sus obras en un espacio de 3.442 metros cuadrados dentro de este nuevo desarrollo inmobiliario de Proyecto Norte, socio estratégico del evento.

Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer un panorama integral del arte contemporáneo, con obras en distintos formatos, técnicas y valores, pensadas tanto para coleccionistas como para quienes se acercan por primera vez al mundo del arte.

A la propuesta artística se suma una experiencia integral: habrá seis foodtrucks con diferentes opciones gastronómicas y una agenda paralela con charlas, presentaciones de libros, paneles temáticos, música en vivo y encuentros con referentes del sector cultural y del mercado del arte.

Premios y estímulos al ecosistema artístico

Al igual que en la edición anterior, la FAS 2025 contará con importantes reconocimientos destinados a fortalecer el desarrollo del arte en la región. Se entregarán:

Premio AccionArte a un coleccionista

Premio In Situ no adquisición a artistas y galerías

Premio Fausto no adquisición a un artista emergente

Premio Beca La Nave

Premio adquisición Coscio a artistas emergentes

Estas distinciones buscan incentivar la producción, el coleccionismo y la profesionalización del sector.

Arte del NOA con proyección nacional e internacional

Una de las principales novedades de esta edición es la alianza con la galería virtual Diderot.art, que permitirá digitalizar la feria y proyectar el trabajo de artistas del norte argentino a nivel nacional e internacional.

Además, el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson de San Juan confirmó su presencia con el objetivo de adquirir obras e incorporar por primera vez artistas del NOA a su patrimonio. Esto representa un paso importante hacia un programa institucional de adquisición para museos, similar al que se desarrolla en las ferias más importantes del mundo.

Organización y apoyos institucionales

La FAS 2025 se concreta gracias al trabajo conjunto del grupo Accionarte, integrado por Virginia Blaquier, Esteban Drincovich, Alfredo Muñoz y Claudia Lamas, junto a la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta y Proyecto Norte como socio estratégico.

Este año acompañan también la Municipalidad de San Lorenzo, el Consulado General de Chile y el Museo Franklin Rawson de San Juan.

Agenda de actividades destacadas

Viernes 21

17 hs: Apertura al público

18 hs: Presentación del e-book de la artista Roxana Ramos

19 hs: Panel de periodistas de arte con referentes nacionales e internacionales

Sábado 22

17 hs: Apertura

18 hs: Presentación del libro Una casa. La casa

18.45 hs: Charla del coleccionista Juan Cambiaso

19.30 hs: Panel de coleccionistas

20.30 hs: Entrega de premios

21.30 hs: DJ en vivo

Domingo 23

17 hs: Apertura

18 hs: Presentación de libros Modesta Editorial

18.45 hs: Panel Desarrolladores inmobiliarios y el arte

19.15 hs: Panel de galeristas

20 hs: Conferencia magistral de Adriana Almada

21 hs: Música en vivo con el Coro Cantar

Impacto cultural y turístico

La FAS se consolida como el evento de arte contemporáneo más importante del NOA, generando un fuerte impacto cultural, turístico y económico para Salta. Su objetivo es impulsar el mercado del arte, apoyar a los artistas locales, fomentar el turismo cultural y posicionar a la provincia como un referente del circuito artístico nacional.