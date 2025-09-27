Fas 2025: 32 galerías y más de 200 artistas del NOA dirán presente en la Feria de Arte de Salta

La Feria de Arte de Salta 2025 (FAS) ya tiene fecha confirmada y promete superar su primera edición. Entre el 21 y el 23 de noviembre, el nuevo espacio Condominio La Trinidad, en San Lorenzo Chico, será escenario de un encuentro sin precedentes para el arte contemporáneo de la región.

Tras el cierre de inscripciones el pasado 22 de septiembre, el Comité Ejecutivo seleccionó a 32 galerías provenientes de Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba, La Rioja, Santa Fe y Buenos Aires, que llegarán con obras de más de 205 artistas del NOA.

El evento es organizado en conjunto por la Secretaría de Cultura de la Provincia y el grupo ACCIONARTE (Virginia Blaquier, Esteban Drincovich, Alfredo Muñoz y Claudia Lamas), con Proyecto Norte como socio estratégico.

Un espacio para potenciar el arte del NOA

Desde su creación, la feria tiene como ejes promover el arte y la cultura, apoyar a artistas locales y regionales, impulsar el turismo cultural, fomentar un mercado del arte, acercar al público a las expresiones contemporáneas y posicionar a Salta como referente del arte contemporáneo.

Las galerías seleccionadas

Participarán espacios salteños como Galería de Rosario Cornejo, LuCo Arte, Alnorte Galería, Remota, Mamoré, Espacio 25, La Arte, Rayuela, CASAGALERIA, BAC Galería de Arte, Kiosko Galería de Arte y Nativa Arte+Diseño.

Desde otras provincias llegan nombres como Otto Galería, Biga Art Gallery, El Espejo, Aura Gallery, Sasha D, Tierra Arte Contemporáneo, The White Lodge, Local 15, Diego Obligado, Estudio Abasto, Fausto Artes, Biomba Galería, Gascon, Espacio Nuevo, Serna Galería, Estudio Maleza, Uncu, Quilla, Un Muro y Satélite, entre otros.

Con esta diversidad, FAS 2025 se consolida como la única feria de su tipo en el NOA y un punto de encuentro clave para galeristas, coleccionistas y público en general.