VIDEO Conducía borracho, sin casco ni papeles y amenazó con quemar su moto

En un nuevo procedimiento llevado adelante por personal de Tránsito de la ciudad de Orán, un motociclista fue detenido este jueves al ser detectado circulando en evidente infracción a la normativa vigente: presentaba 1,27 g/l de alcohol en sangre, no llevaba puesto el casco reglamentario y tampoco contaba con la documentación del vehículo.

El hecho ocurrió durante un control de rutina en una zona urbana de la ciudad, en el marco de los operativos que se realizan para reforzar la seguridad vial y hacer cumplir la ley de tolerancia cero al alcohol al volante que rige en la provincia de Salta.

Según se informó, al notar inconsistencias en la conducción del motociclista, el personal procedió a detenerlo para un control preventivo. Tras realizarle el test correspondiente, el resultado arrojó positivo de alcohol en sangre, situación que automáticamente activó el protocolo establecido en estos casos.

Además del resultado positivo en alcoholemia, se constató que el conductor circulaba sin casco, un elemento obligatorio para la protección personal y cuyo uso reduce significativamente el riesgo de lesiones graves en siniestros viales. Tampoco pudo presentar licencia de conducir, cédula del vehículo ni seguro vigente, por lo que se labró el acta correspondiente y se procedió a la retención de la motocicleta.

Amenazó con quemar la moto

Durante el procedimiento, el hombre protagonizó una situación de alta tensión emocional, con gritos, frases desesperadas y amenazas de prender fuego su motocicleta si se la quitaban, en medio de un estado de alteración por el consumo de alcohol.

Entre sus expresiones, el motociclista insistía en que utilizaba el vehículo como herramienta de trabajo y que lo hacía “para llevar el pan a su familia”, incluyendo menciones a su hijo y su nieto. Ante esa situación, los agentes intentaron calmarlo mientras se garantizaba la seguridad del procedimiento y de las personas que se encontraban en el lugar.

Desde el área de Tránsito destacaron que, pese a la resistencia inicial, se actuó conforme a la normativa vigente, priorizando la seguridad pública y evitando que el conductor continuara circulando en condiciones que representaban un riesgo para él y para terceros.

Tolerancia cero y llamada a la conciencia vial

Este tipo de casos vuelve a poner en el tapete la importancia de respetar las normas de seguridad vial, especialmente en lo que respecta al consumo de alcohol y al uso del casco en motocicletas, uno de los vehículos con mayor índice de siniestros graves en el norte de la provincia.

En Salta, rige la ley de alcoholemia cero, por lo que cualquier cantidad de alcohol detectada al conducir un vehículo constituye una infracción. A esto se suma la obligatoriedad del uso de casco y de portar toda la documentación correspondiente, requisitos básicos para circular de manera legal y segura.