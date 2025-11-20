Golpe al abigeato en el sur de Salta: desbarataron una banda en Rosario de la Frontera

La División Policía Rural y Ambiental con asiento en Rosario de la Frontera concretó un importante operativo contra el abigeato en la zona sur de la provincia, que derivó en la desarticulación de una banda dedicada al robo de ganado.

Las tareas investigativas comenzaron en marzo, a partir de reiteradas denuncias de productores rurales por la sustracción de animales, amenazas, daños en sus campos y destrucción de cercos y sembradíos.

El 15 de noviembre de 2025, durante un control sobre la Ruta Provincial Nº 2, los efectivos interceptaron una camioneta que transportaba animales vacunos sin documentación que acreditara su procedencia. Tras identificar al conductor, se procedió al secuestro del ganado, ya que se constató que las marcas y señales estaban adulteradas.

Con el avance de la investigación y nuevos elementos reunidos, el 19 de noviembre se realizaron varios allanamientos en domicilios de los sospechosos, pertenecientes a la familia Serrano. En esos procedimientos se secuestraron:

Armas de fuego y municiones de distintos calibres.

Producto cárnico sin documentación sanitaria ni respaldo legal.

Un centenar de caravanas con distintas identificaciones alfanuméricas, que pertenecerían a productores de la zona.

Restos óseos de animales vacunos esparcidos en el inmueble y sectores de monte cercanos.

Durante los operativos se logró la detención de dos personas con antecedentes, que intentaron darse a la fuga al advertir la presencia policial.

Hasta el momento, se recuperaron 15 animales en pie, que fueron encontrados en distintos establecimientos rurales y ya fueron restituidos a sus propietarios.

El procedimiento se realizó en conjunto con la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera y el Juzgado de Garantías Nº 2 de San José de Metán, además del apoyo de otras dependencias y unidades especiales de la Policía.

Desde la División Policía Rural y Ambiental destacaron que los trabajos continúan en fincas de los departamentos Candelaria y Rosario de la Frontera, con el objetivo de recuperar más animales sustraídos y reunir nuevas pruebas para la causa.