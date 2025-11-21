PUBLICIDAD

Miss Universo 2025
Campo
Temporal de viento en Metán
Tartagal
1° Exposición de motos clásicas
Inseguridad en CABA
ATASA
fas 2025
Contrabando en Salta
Municipios

Estudio sobre los residuos del hogar

Se analizan los desechos para tomar medidas sobre políticas ambientales.
Viernes, 21 de noviembre de 2025 01:44
La Municipalidad de Coronel Moldes, en articulación con la Universidad Nacional de Salta (UNSa), está llevando adelante un estudio sobre la basura generada en el pueblo. Esta semana participaron 40 familias de la zona Centro, mientras que la próxima se sumarán 40 familias de la zona Oeste. También colaboraron hoteles y algunos restaurantes de la localidad.

Desde el municipio se recuerda a las familias de la zona Centro la importancia de mantener las bolsas separadas, ya que el equipo pasará a retirarlas por los domicilios el miércoles y el viernes, sin necesidad de sacarlas para el camión recolector.

El sábado 22, el relevamiento continuará en los barrios El Tránsito, La Chacra, Los Olivos, El Jardín, La Candelaria, La Loma, Güemes, San Nicolás, 66 Viviendas y El Milagro.

Este trabajo forma parte de un compromiso real de la gestión del intendente Omar César Carrasco, orientado a mejorar la gestión ambiental del pueblo y fortalecer las políticas públicas vinculadas al cuidado del entorno. El municipio solicitó la colaboración de los vecinos para avanzar en este proceso.

 

Temas de la nota

