Flow transmite el show de Miranda!

Flow, el servicio de tv en vivo y streaming de Telecom Argentina, tendrá en exclusiva para Argentina, Uruguay y Paraguay el show de Miranda!, que se llevará a cabo este domingo 23 de noviembre.

Los reyes del pop cierran un año ideal en el que lanzaron su álbum Nuevo Hotel Miranda! y giraron por todo el mundo para terminar presentándose en Argentina con tres noches imperdibles en el estadio Ferro. Los clientes de Flow podrán disfrutar el show en vivo desde las 20.45 a través del canal 605 en Argentina, canal 119 en Uruguay y canal 25 en Paraguay.

Este será el cierre perfecto de una gira internacional que llevó a Miranda! a escenarios completamente agotados en América y Europa, consolidando su posición como uno de los proyectos más destacados del pop latino actual.

Allí, desplegarán todo su universo pop con el Nuevo Hotel Miranda!, un show que celebra esta nueva etapa del dúo, combinando los grandes hits con las canciones y colaboraciones que marcaron su último trabajo discográfico.

Flow continúa realizando las transmisiones de los shows más populares a nivel nacional e internacional, mediante una propuesta de streaming de alta calidad y contenidos exclusivos producidos junto a los artistas, periodistas y melómanos referentes de la industria. Los clientes pueden encontrar en la plataforma para vivir y revivir las presentaciones de sus bandas favoritas y disfrutarlas en cualquier momento y lugar, desde el dispositivo de su preferencia.