VIDEOS. Rosalía revoluciona Buenos Aires: visitas sorpresa y una conexión inmediata con cantantes locales

Rosalía llegó a Buenos Aires bajo un operativo de silencio y hermetismo, pero la discreción duró poco. La cantante española, una de las artistas más influyentes del pop mundial, aterrizó en Ezeiza cerca de las 20 del jueves y se instaló de inmediato en su hotel para continuar con la gira global de presentación de LUX, su cuarto álbum de estudio. A las pocas horas, ya era trending topic en Argentina.

Según trascendió, la artista decidió arrancar su agenda porteña de manera informal: asistió como espectadora al show que el grupo Cindy Cats brindó en el microestadio Ferro. Desde una platea VIP, Rosalía disfrutó del recital acompañada por Soledad Pastorutti, Juliana Gattas (Miranda!), Emilia Mernes -a quien escuchó interpretar un cover de “Genio Atrapado”- y el rapero Trueno, reciente ganador del Gardel de Oro.

El momento clave de la noche llegó cuando la banda le dedicó un popurrí con algunas de sus canciones más reconocidas. El público, al identificarla en la platea, estalló en gritos y aplausos. Rosalía respondió con reverencias y gestos de agradecimiento. Hasta entonces, su presencia en el país había sido un secreto; el homenaje lo reveló todo y multiplicó la emoción en el estadio.

Este viernes, en tanto, la artista continuó con su itinerario mediático con entrevistas en “Nadie dice Nada” y “Otro Día Perdido”, donde habló de la sorprendente recepción inicial de LUX.

“Pensé que el disco iba a tomar más tiempo en hacer clic. Fue una sorpresa muy grande que sea instantáneo, que lo comprendieran de una me chocó para bien”, admitió.

“Es mi manera de entender el pop ahora. Mi entorno me decía que no, que no es pop y que quizás iba a demorar en que la gente lo entendiera. Pero no fue así”, señaló.

LUX llega tres años después del fenómeno global Motomami y representa un salto creativo: una obra conceptual de 18 canciones divididas en cuatro movimientos, con una duración total de una hora. Explora temas de espiritualidad, feminismo, transformación personal y combina flamenco, ópera y pop en un proyecto “sin precedentes” en su carrera.

La artista canta en 13 idiomas: español, catalán, inglés, latín, siciliano, portugués, francés, ucraniano, árabe, mandarín y alemán, entre otros.

ConTrueno, Emilia, Juliana Gattas, Karina y Ángela Torres

Desde su llegada, Rosalía no paró de interactuar con músicos argentinos. Tras el show de Cindy Cats, felicitó especialmente a Trueno y Emilia por sus intervenciones en el recital y charló distendidamente con Juliana Gattas.

Pero su participación más comentada ocurrió este viernes, durante su visita a “Nadie dice Nada” (Luzu TV). Allí protagonizó momentos que rápidamente se viralizaron: cantó junto a Ángela Torres una versión íntima de “La perla”, una de las canciones más destacadas de LUX, y se animó a bailar cumbia al ritmo de “Con la misma moneda” de Karina.

“La Princesita”, presente en el piso, se acercó para cantarle el clásico en vivo. La reacción fue instantánea: Rosalía se levantó a bailar, siguiendo la letra con atención.

“Gracias, me cumpliste un sueño: ver a Rosalía bailando ‘Con la misma moneda’”, le dijo Karina a Nico Occhiato mientras la escena se transmitía en directo. Más tarde, en redes, la cantante confesó: “¡De los nervios no vi que le di el celu a Nico y menos que me había grabado! ¡Es lo más!”.

Un dueto inesperado con Ángela Torres

En medio del clima distendido del programa, los conductores propusieron que Rosalía y Ángela Torres cantaran juntas. El resultado fue un momento televisivo inolvidable: “Ella armonizó y devoró”, dijo Rosalía después del dueto, sorprendida por la técnica de la actriz y cantante.

Torres, quebrada en llanto, le respondió: “Gracias, me acabás de regalar el momento más lindo de mi vida”.

La visita de Rosalía a Argentina continuará durante el fin de semana con actividades privadas y compromisos promocionales. Si el desembarco de LUX ya venía causando impacto global, su paso por Buenos Aires terminó de consolidar el fenómeno.