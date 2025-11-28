Una muestra coreográfica en la Casa de la Cultura

Bajo la dirección general del profesor y bailarín César Guantay, Studio 54 presentará una nueva edición de su muestra coreográfica "Ensalsate", hoy, ambas a las 21.30, en la sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura (Caseros 460). El espectáculo ofrecerá un show musical para todo público, con bailarines de todas las edades, que desplegarán su talento en escena y compartirán su pasión por la danza y los ritmos latinos.

En esta edición participarán como invitados especiales: Nuevo Mambo, Fuerza Gigante, Clave Latina, Crackers, Daniel Brockonski, María Pía Vera, Mauro Tortoricci, alumnos de la profesora Noelia Burgos ( Taller de Folclore de Ucasal y Samba), Habanna Ladys, Nahir Aguirre y Javier Guantay, las alumnas de la profesora Noelia Castillo, Guadalupe Núñez y Santiago Mollo, la destacada cantante Magui Soria, la actuación especial de Verónica Siares y Dario Aparicio y el elenco de Studio 54.

Promete una gran velada

"Ensalsate" promete una velada cargada de energía, color y danza, donde la música y el movimiento serán los grandes protagonistas. Las entradas pueden adquirirse en www.saltaticket.gob.ar. y en Santa Fe 783 (Studio 54).

"Siempre representa una alegría poder compartir en un escenario, no solo con los bailarines, sino también con el público de nuestra provincia que siempre nos acompañó y nos mimó. La verdad que soy un agradecido por recibir tanto cariño de la gente que me rodea. Lógicamente, eso me motiva y me da mayores fuerzas para seguir en la enseñanza", comentó César Guantay, el principal responsable de esta gran movida.

"Hace unos años que concurro a la academia de Studio 54, y me atrapó desde el primer día, se vive un clima especial, y la enseñanza es sencilla y eficaz. Logramos conformar un hermoso grupo de personas, y vivimos con mucha ansiedad la cercanía del espectáculo", señaló Laura Contreras, una de las alumnas de la mencionada academia de baile.

La academia de danza Studio 54 nació hace 20 años, bajo la responsabilidad de César Guantay "Son muchos años de convivir con la danza y cada día que pasa disfruto aún más con mis alumnos. El placer y el orgullo me invade cuando uno cosecha lo que siembra. Grandes bailarines se formaron en nuestra academia y eso es fruto del trabajo que realizamos entre cuatro paredes, con sobrado amor, sacrificio, esfuerzo y perseverancia", resaltó Guantay. El mencionado recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera.