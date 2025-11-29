VIDEOS. Rosalía, de visita en el país, reveló a qué artistas argentinos admira

La cantante española Rosalía atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera tras el exitoso lanzamiento de su nuevo álbum "Lux", el cual generó un impacto más que positivo en la audiencia.

Actualmente, la intérprete se encuentra en una gira promocional y, justamente, uno de los países que decidió visitar fue la Argentina. Tras pasar por "Nadie dice nada" (Luzu TV), el viernes último se emitió su entrevista en "Otro día perdido", el programa de Mario Pergolini en eltrece, en la que, entre otras cosas, reveló quiénes son los artistas argentinos a los que admira.

Rosalía, mano a mano con Pergolini

La cantautora de 33 años tuvo un mano a mano con Pergolini, y habló no solo de su nuevo disco y su proceso de producción, sino también de la música en general. El conductor le preguntó si le gustaba la música contemporánea, y ella le aclaró que le gusta "todo" lo que esté bien hecho.

"Me gusta todo de verdad. Y de hecho tenéis muy buenos músicos", remarcó. "Me encanta Milo J, lo hace muy bien. Me encanta que vuelva a sus raíces", indicó la catalana. "Emilia Mernes es increíble en el escenario. La he visto y es un terremoto", señaló. "Tenéis muy buenos artistas. Nathy Peluso escribe... tiene unas barras que flipas, barras de fuego. No sé, en general creo que disfruto todo lo que esté bien hecho", reflexionó.

Asimismo, también mencionó al puertorriqueño Bad Bunny y dijo que "es una maravilla que esté llevando la música en español a unos niveles que nadie ha hecho".

Gardel y Piazzolla

Por otra parte, la actriz e intérprete de "Con altura" también comentó que su nuevo disco, que le llevó tres años de trabajo, tiene una cuota de argentinidad.

"Me acuerdo de estar en Los Ángeles trabajando. Tenía una mesa de libros que iba consultando y de hecho uno de ellos era de letras de tangos". Esto sorprendió a Pergolini, quien indagó: "Mirá, qué raro, digo porque me imagino que no será parte de tu literatura". Ante esto, la española le respondió: "Todo lo que recojo de letras tradicionales, poemarios, siempre me ayuda mucho para escribir. Justamente me acuerdo de estar allí mirando trabajos de Carlos Gardel. Me ayudó". Acto seguido, señaló que recurrió también a trabajos de Astor Piazzolla.

Con la camiseta de Boca

Rosalia no se fue con las manos vacías del programa de Mario Pergolini. El conductor le obsequió una camiseta de Boca Juniors y un video que filmó una persona que estaba en la tribuna dio cuenta de que, lejos de guardarla, para deleite de los xeneizes, cuando finalizó la grabación se la puso delante de todos y no se la volvió a sacar. Al retirarse de los estudios de eltrece, la cantante salió por la ventana del auto que la transportaba para saludar a los fanáticos que se acercaron y allí también se pudo observar que continuaba con la camiseta puesta.

Pero, eso no fue todo porque, al igual que lo hicieron las recientes visitas internacionales, Dua Lipa, Johnny Depp y Liam Gallagher, el viernes 28 de noviembre, por la noche, Rosalía visitó La Bombonera. La cuenta de Instagram de Boca Juniors compartió imágenes del recorrido que hizo la cantante por las instalaciones. Incluso hasta posó con la camiseta con el número diez y su nombre en la espalda.