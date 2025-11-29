PUBLICIDAD

Espectáculos

¡Rosalía sorprendió a sus fans e hizo empanadas salteñas con dos influencers!

“Gracias Rosalía por la buena onda y la hermosa persona que sos, la pasamos increíble", dijeron en sus redes sociales los creadores de contenido Andrés Simón y Ailín Tokman.
Sabado, 29 de noviembre de 2025 16:00
La cantante y actriz española Rosalía sorprendió este viernes con una visita relámpago a la Argentina, donde protagonizó un encuentro tan inesperado como viral: fue invitada a cocinar empanadas salteñas junto a los creadores de contenido gastronómico Andrés Simón y Ailín Tokman.

Los cocineros compartieron la experiencia en sus redes sociales y adelantaron que este sábado a las 19 publicarán el video de cómo hicieron una receta bien argentina. “¿Alguna vez te imaginaste a Rosalía haciendo empanadas salteñas?”, expresaron, dejando abierta la expectativa de sus seguidores.

Según contaron, la artista mostró una gran predisposición y se sumó con entusiasmo a preparar la tradicional receta norteña. “Gracias Rosalía por la buena onda y la hermosa persona que sos, la pasamos increíble! Y gracias Sony Music por la oportunidad y por pensar en nosotros”, publicaron Simón y Tokman.

 

