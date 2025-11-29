PUBLICIDAD

29 de Noviembre
Cortes de luz
Marcha del Orgullo 2025
Caída de Granizo
Copa Libertadores
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Rosalía en Argentina
Torneo Clausura
Lucha contra el dengue
Major League Soccer
Deportes

Inter Miami goleó 5 a 1 a New York City y jugará su primera final por el título de la MLS

El equipo de Lionel Messi se consagró campeón de la Conferencia Este y se metió por primera vez en la definición de la Major League Soccer. 
Sabado, 29 de noviembre de 2025 22:16
Inter Miami vivió una noche soñada en el Chase Stadium al golear 5-1 a New York City y conseguir dos hitos históricos: quedarse con el título de la Conferencia Este y clasificarse por primera vez a la final de la Major League Soccer (MLS), que disputará el próximo sábado en Florida frente al ganador del cruce entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps.

 

En una jornada donde Lionel Messi no necesitó asumir el papel protagónico habitual, el equipo floridano mostró su poderío colectivo y resolvió el duelo con autoridad.

La gran figura fue Tadeo Allende, autor de un triplete que encaminó la victoria y encendió a la multitud local. La lista de goleadores se completó con Mateo Silvetti, tras una asistencia de Messi, y Telasco Segovia. 

Otro de los puntos determinantes del triunfo fue el arquero Rocco Ríos Novo, que respondió con solvencia en momentos clave y sostuvo la ventaja cuando el partido todavía estaba abierto. Con este triunfo contundente, Inter Miami quedó a un paso de su primer título absoluto en la MLS y llega con confianza plena al duelo decisivo.

