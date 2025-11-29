Inter Miami goleó 5 a 1 a New York City y jugará su primera final por el título de la MLS

Inter Miami vivió una noche soñada en el Chase Stadium al golear 5-1 a New York City y conseguir dos hitos históricos: quedarse con el título de la Conferencia Este y clasificarse por primera vez a la final de la Major League Soccer (MLS), que disputará el próximo sábado en Florida frente al ganador del cruce entre San Diego FC y Vancouver Whitecaps.

En una jornada donde Lionel Messi no necesitó asumir el papel protagónico habitual, el equipo floridano mostró su poderío colectivo y resolvió el duelo con autoridad.

La gran figura fue Tadeo Allende, autor de un triplete que encaminó la victoria y encendió a la multitud local. La lista de goleadores se completó con Mateo Silvetti, tras una asistencia de Messi, y Telasco Segovia.

Otro de los puntos determinantes del triunfo fue el arquero Rocco Ríos Novo, que respondió con solvencia en momentos clave y sostuvo la ventaja cuando el partido todavía estaba abierto. Con este triunfo contundente, Inter Miami quedó a un paso de su primer título absoluto en la MLS y llega con confianza plena al duelo decisivo.