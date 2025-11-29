PUBLICIDAD

29 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Deportes

Tras las finales en Asunción y Lima, estas serán las próximas sedes de la Libertadores y Sudamericana

En las últimas horas, la Conmebol definió las sedes.
Sabado, 29 de noviembre de 2025 20:44
Conmebol definió las sedes de las finales de los torneos continentales de la próxima temporada: Montevideo (Uruguay) recibirá el duelo decisivo de la Copa Libertadores de 2026. La final de la Copa Sudamericana, en tanto, se disputará en Barranquilla, una ciudad emblemática del deporte colombiano que, por primera vez, será escenario del partido decisivo por La Gran Conquista.

En 2027, la definición de esta competencia se trasladará a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, que también vivirá por primera vez el duelo final del torneo, marcando un hito para el fútbol boliviano y para toda la región.

Cabe recordar que la final de la Sudamericana de este año fue en Asunción del Paraguay donde festejó Lanús y este sábado en Lima se llevó a cabo la gran final de la Libertadores con el triunfo de Flamengo.

