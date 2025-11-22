Lanús vs. Atlético Mineiro EN VIVO, minuto a minuto: el granate va por la gloria en la final de la Sudamericana

Lanús irá por la gloria esta tarde, cuando se enfrente con el Atlético Mineiro de Brasil en la gran final de la Copa Sudamericana que se llevará a cabo en el estadio Defensores del Chaco, de la ciudad paraguaya de Asunción.

El entrenador Mauricio Pellegrino confirmó la formación de Lanús para enfrentar a Atlético Mineiro de Brasil en la final de la Copa Sudamericana en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.

Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

En la mitad de la cancha estarán Agustín Cardozo y Agustín Medina como “doble 5”. Este último, de solo 19 años, fue una de las revelaciones del 2025 para Lanús. Unos metros más adelantados estarán Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Correa.

Finalmente, la referencia en la delantera será Rodrigo Castillo, quien viene de ser el héroe de la serie ante Universidad de Chile en las semifinales, donde anotó los tres goles para el 3-2 del global.