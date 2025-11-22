Tras la consagración de Lanús, Barracas Central clasificó a la Copa Sudamericana 2026

El triunfo de Lanús en la final de la Copa Sudamericana 2025 no solo representa un título internacional para el granate, sino una gran ayuda para varios equipos argentinos. El primer beneficiado es Barracas Central, que clasificó a la Copa Sudamericana 2026.

Lanús se coronó campeón en Asunción tras vencer a Atlético Mineiro por penales, asegurando además su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Esa misma conquista genera un efecto dominó en la distribución de plazas internacionales para los equipos argentinos, ya que el granate ya ocupaba un lugar en la tabla anual, y al lograr el título continental, deja un espacio vacante.

Barracas, que marchaba justo por debajo de los puestos inicialmente proyectados para Sudamericana, tendrá ahora su primera experiencia internacional.

Independiente, expectante

Otro equipo al que le vino bien es a Independiente, porque el rojo es el próximo de la lista para quedarse con un cupo a la Sudamericana 2026.

Tras quedarse afuera del Clausura, está en la 11° posición de la tabla anual y así, para confirmar su clasificación, deberá esperar que alguno de los que tiene por delante se consagre campeón del torneo de la Liga Profesional.

A River tampoco le viene mal la consagración de Lanús, porque el granate puede darle el pase a la Libertadores si gana el Torneo Clausura.