PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
22 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Ministerio de Defensa
Premier League
Alejandra Monteoliva
Copa Sudamericana
Liga de España
Ruta nacional 16
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana
Lanús
Copa Sudamericana
Ministerio de Defensa
Premier League
Alejandra Monteoliva
Copa Sudamericana
Liga de España
Ruta nacional 16
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana
Lanús
Copa Sudamericana

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

VIDEO. La gran atajada de Losada en los penales para que Lanús gane la Copa Sudamericana

El arquero del “Granate” contuvo el tiro de Vitor Hugo en la tanda desde los doce pasos y le dio el título al equipo de la Zona Sur de Buenos Aires.
Sabado, 22 de noviembre de 2025 20:18
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Lanús se convirtió en el nuevo campeón de la Copa Sudamericana tras superar por 5 a 4 en la tanda de penales a Atlético Mineiro luego de empatar 0 a 0.

Notas Relacionadas

Después de una larga cantidad de penales, donde Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo y Franco Watson fueron los que convirtieron para el “Granate”, la gran figura fue Nahuel Losada.

 

El arquero de Lanús salvó a su equipo durante los noventa minutos con muchas atajadas importantes y, además, se quedó con el último penal de Vitor Hugo que le dio la consagración al equipo de Mauricio Pellegrino.

En Asunción, un equipo argentino vuelve a quedarse con la Copa Sudamericana, tal como lo hizo Racin en el 2024, y esta vez, es el “Granate” quien gritó campeón y, además, consiguió un cupo en la Copa Libertadores 2026.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD