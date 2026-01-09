Viajar al lugar más mágico del mundo: la importancia de una planificación experta

¿Cómo inició esta pasión por la organización de viajes y cuáles fueron las claves para llevarla a la acción?

Desde siempre sentí que viajar es la mejor inversión: se transforma en experiencias y recuerdos que acompañan toda la vida.

Esa pasión la fui consolidando a lo largo de más de diez años de viajes a distintos destinos pero especialmente a los parques temáticos de Florida, lo que me permitió conocerlos en profundidad y descubrir cómo planificar cada detalle para disfrutarlos al máximo.

Con el tiempo, se combinó con capacitaciones profesionales y dio lugar al acompañamiento de familias, parejas y grupos de amigos que sueñan con viajar, pero muchas veces no saben por dónde empezar.

Mi diferencial es la especialización real. No hablo desde el catálogo, sino desde la experiencia.

¿Qué incluye la oferta comercial actual?

Si bien el foco principal está puesto en los parques temáticos de Florida, la propuesta es mucho más amplia. Trabajo con una red diversa de proveedores, entre los que se destacan Disney y Universal, navieras internacionales como Disney Cruise Line, Royal Caribbean y Virgin Voyages ,entre otros..Además, se ofrecen hoteles, experiencias y actividades en destinos de todo el mundo.

¿Cómo es el proceso de trabajo con cada viajero y cuál es el beneficio de contar con un agente especializado al planificar este tipo de viajes?

Empiezo escuchando. No todos los viajeros buscan lo mismo ni viven la magia de igual manera. A partir de ahí diseño un itinerario a medida, optimizando presupuesto, tiempos y experiencias. El objetivo es que cada viaje sea único y se adapte a la realidad de cada familia.

Acudir a un agente especializado permite resolver cuestiones claves como : reservas, sistemas de filas, pases, hoteles, traslados y planificación diaria. Mi trabajo es que las familias viajen tranquilas, sabiendo que cada decisión fue tomada con conocimiento y estrategia.

¿Qué buscan hoy las personas al momento de contratar un viaje?

Las claves del servicio se basan en una combinación de beneficios concretos: acceso a precios y promociones oficiales, asesoramiento personalizado y un acompañamiento cercano y permanente.

Por mi parte, busco que los viajeros regresen con la sensación de haber aprovechado cada día y, sobre todo, que sientan que no estuvieron solos en ningún momento del proceso, desde el primer contacto hasta el regreso a casa.

¿Cómo proyectas el 2026 ? ¿consideras que es un buen momento para viajar?

Proyecto este nuevo año con mucho optimismo. El auge del turismo tiene que ver, en gran parte, con que las nuevas generaciones comprenden cada vez más el valor de invertir en momentos significativos que trascienden lo material.

A esto se suman las distintas opciones de financiación, que permiten que el proyecto de viajar pueda concretarse con mayor facilidad y planificación.

Más de 100 viajeros ya confiaron en mí para organizar sus vacaciones, lo que representa un enorme orgullo y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Siento que estoy en el camino correcto cuando me recomiendan y deciden volver a elegirme.

¿Cuáles son los medios de contacto?

Quienes deseen conocer más novedades o planificar su próximo viaje pueden encontrarme en Instagram como @viajoconvicky o comunicarse al 3875326140 donde reciben asesoramiento personalizado.