Germán Noce, DT de Juventud Antoniana: "Se viene un año con muchas exigencias"

Compenetrado en la dura tarea de contratar refuerzos se encuentra el director técnico de Juventud Antoniana, Germán Noce, para el armado del nuevo plantel que competirá en el próximo torneo Federal A.

El panorama de las nuevas incorporaciones en el club santo no es para nada sencillo y Noce, desde su ciudad natal, en el programa Somos Deportes, expresó que "en el fútbol no hay vacaciones. Siempre estamos en el teléfono. Miramos un vídeo. Estamos viendo opciones. Se trabaja inconscientemente para lo mejor de Juventud".

Si cómo viene siendo la búsqueda de refuerzos, el DT antoniano, comentó: "En nuestro diagrama tenemos todos los nombres. Estamos llamando. Estamos negociando. Estamos viendo de poder cerrar lo antes posible todo como para que el 14 (enero) volver a las prácticas y tener a la mayoría".

"Este año quieren venir todos"

Al hacer mención de esa mayoría o buscar una alternativa, explicó: "Cambio mucho la situación del club. El año pasado, llamábamos y llamábamos y no quería venir nadie. Este año quieren venir todos. Pero nosotros tenemos un presupuesto. En un plan A a todos los que llamamos están interesados en venir. Hay algunos con excesivos presupuesto y no lo vamos a poder cerrar. La mayoría dijo que sí. Están con ganas. Están mandando los contratos para que el 14 estén arrancando con nosotros. Sabemos que tenemos un año durísimo por delante. Con muchas exigencias. Esperemos estar a la altura de todo los planeado"

De algunas circunstancias particulares de jugadores que no son tenidos en cuenta en otros clubes, sale el tema de que no serían mal visto sus arribos a Juventud. "Tenemos nombres. Nosotros durante el año vamos anotando y viendo los jugadores que nos pueden llegar a interesar por desempeño y no solamente el desempeño en contra de nosotros, sino viendo otros partidos. Viendo circunstancias. Teniendo la base de dato nuestra con posibles jugadores a traer. Estamos viendo. Estamos trabajando bien. Tranquilos porque se están cumpliendo los pedidos. La dirigencia está haciendo un gran esfuerzo", manifestó Noce.

"Apostar por gente de Salta"

En un párrafo del diálogo con la prensa, Noce, apuntó: "Queremos también apostar por gente de Salta, por el tema de viviendas que originan un gasto para el club. No se crea que solamente están los sueldos y nada más. Hoy, la vivienda para un club llevar a cabo el hecho de traer mucho refuerzos de afuera que genera un presupuesto. Pero nosotros tenemos que adaptarnos a todo. Como siempre dijimos primero el club y después está tratar del armado".

Noce dejó en claro un gran desafío. "El año pasado si bien tuvimos un plantel joven se las recontra bancaron. Creo que hoy la exigencia va a ser otra. Juventud está para seguir creciendo. La vara alta la ponemos nosotros porque queremos ganar también. Queremos cambiar la imagen. Ya sea de ganar de visitante. De pelear más arriba. Clasificar a un copa. Tenemos que apostar a muchas cosas. Siempre manteniendo o teniendo en la cabeza el presupuesto que es lo que no queremos cambiar el rumbo", finalizó.