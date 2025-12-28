Segura: "Juventud Antoniana era un club que estaba devastado"

El Centro Juventud Antoniana canceló las deudas con la AFIP. Los actuales dirigentes del santo y que encabeza Juan Carlos Segura frenaron "una bola de nieve" y cumplieron con el objetivo trazado que pusieron en marcha, cuando apenas asumieron, efectivizando el pago de la última cuota, antes de la Nochebuena.

El club de la Lerma para regularizar la situación financiera se acogió a la moratoria y cerró un acuerdo para abonar 12 cuotas y sin intereses ante el organismo nacional -ahora ARCA-. "No tenemos deudas con ningún ente y contamos con todas las cédulas parcelarías limpias. Un alegría para empezar de nuevo el año", expresó, con buen ánimo, Juan Carlos Segura.

El dirigente prosiguió: "Cuando asumimos había una deuda importante por un nueve treinta y uno, y por un montón de formularios que se debía en la AFIP. Entonces, hicimos una moratoria y de toda las deudas que había con la AFIP la terminamos de pagar el 18 de diciembre pasado. Fueron 12 cuotas de $2.000.000".

Para Segura cuando se postuló como candidato a presidente fijó como prioridad el orden un punto clave para normalizar la institución. "Lo que pasa es que nosotros, cuando asumimos, nos comprometimos a solucionar el problema. Era la única forma de que Juventud vuelva a recuperar el CUIT".

"Mucho por resolver"

Reconoció que aun queda mucho trabajo: "Todavía nos queda mucho por resolver. Pero vamos pasito a pasito, no hace mucho, desde hace doce meses. En este corto plazo se hicieron muchas cosas también y lo que hace falta. Hemos hecho muchas cosas. Juventud era un club que estaba desbastado. Todo lo que se ha hizo se llevó adelante con mucho sacrificio. Hay que encarar la parte de infraestructura. Se terminó de pagar la moratoria y esos fondos ahora sirven para que lo podamos invertir en el club", explicó.

Con respecto al hecho de recuperar la credibilidad del socio, del hincha, dejó en claro que "necesitamos que más gente vuelva a la cancha. Nos acompañe y que más gente se haga socio y que más gente pague la cuota. El club requiere del respaldo de los socios y los hinchas. Nosotros como comisión siempre tratamos de determinar y de encarar nuevas cosas en beneficio de Juventud".

En referencia a la última asamblea y donde figuró la renovación de algunos puntos del estatuto, aclaró: "Se están terminando de cumplir con los plazos y las presentaciones en Personas Jurídica. No estamos teniendo ninguna traba. Está todo bien. Sí. No hubo impugnaciones es porque está todo claro y transparente. El lunes calculo que vamos a terminar de presentar ya todas las actas. Y de ahí Personas Jurídica se extenderá y dirá bien cómo manejamos esta situación ahora".

La campaña del equipo

De un balance en cuanto al fútbol, Segura fue muy preciso de lo que pasó en el Federal A. "Mirá, yo hice un balance por etapas. La primera etapa era no descender. Sí. Se cumplió con creces. La segunda etapa era clasificar al reducido. Sí. Lo logramos. La tercera etapa era clasificar a la Copa Argentina. Pero, eso no lo logramos y lo tomé como un fracaso, personalmente, porque quería que Juventud Antoniana vuelva a jugar en los planos nacionales. Así que, bueno, ahora estamos tratando de armar un plantel competitivo para que el año que viene podamos llegar, por lo menos, hasta la final", cerró el titular antoniano.