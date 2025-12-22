PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
22 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Primera Nacional
Caso María Cash
causa contra Kila Gonza
Cristina Kirchner
Caso María Cash
Colectivero
María Cash
Especial
Federal A
Fiestas de Fin de Año
Primera Nacional
Caso María Cash
causa contra Kila Gonza
Cristina Kirchner
Caso María Cash
Colectivero
María Cash
Especial
Federal A
Fiestas de Fin de Año

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Para hinchas de Juventud Antoniana: el Federal A iniciará en marzo y tendrá dos ascensos y cuatro descensos

Se mantendrá el esquema dispuesto para los ascensos y descensos: dos conjuntos subirán de forma directa a la Primera Nacional y cuatro conjuntos deberán disputar el Regional 2027.
Lunes, 22 de diciembre de 2025 17:51
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Consejo Federal dio a conocer cómo será la temporada 2026 del Torneo Federal A, categoría en la que se encuentra el Centro Juventud Antoniana.  

Notas Relacionadas

En la transmisión de AFA proyectaron un texto en el que se informa que la conformación de las zonas se hará una vez que finalice el Torneo Regional Amateur que se encuentra en disputa, del cual surgirán los cuatro clubes que ascenderán al Federal A 2026.

El formato, será similar al de la última temporada. Se mantendrá el esquema de cuatro zonas, las cuáles se definirán en su composición cuando se cuente con todos los equipos y aún no hay fecha de sorteos.

Se mantendrá el esquema dispuesto para los ascensos y descensos: dos conjuntos subirán de forma directa a la Primera Nacional y cuatro conjuntos deberán disputar el Regional 2027.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD