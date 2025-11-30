PUBLICIDAD

Salta, Centro, Argentina
Fórmula 1
Metán
Lionel Messi
Navidad
Nacionales

Internaron de urgencia a José Alperovich: qué le pasó

Tras su casamiento con Marianela Mirra, el exgobernador de Tucumán tuvo que ser hospitalizado.
Domingo, 30 de noviembre de 2025 17:18
El exgobernador de TucumánJosé Alperovich, fue internado de urgencia este domingo.

El exmandatario provincial que acaba de casarse con Marianela Mirra debió ser internado de inmediato debido a una complicación intestinal, por la que tuvo que recurrir a una intervención quirúrgica.

Justamente su esposa, la ex Gran Hermano, lo acompañaba en la clínica, según las imágenes que dio a conocer este mismo domingo el periodista Ángel de Brito.tVi3ug

“Les cuento más en mi IG. Alperovich internado”, publicó el periodista en “X” para luego en Instagram compartir una imagen y agregar: “Marianela Mirra en el piso 4 del Italiano. Alperovich apendicitis”. 

