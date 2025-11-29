VIDEO. Fuerte granizada afectó a El Tala y generó anegamientos y daños materiales

La localidad de El Tala, en el sur de la provincia de Salta, fue escenario este sábado de una fuerte granizada que sorprendió a los vecinos y dejó múltiples daños. Según los primeros reportes, el fenómeno comenzó con caída de granizo sin lluvia durante aproximadamente una hora, acompañado de ráfagas de viento que se intensificaron con el paso del tiempo.

Testigos indicaron que, tras un breve período de lluvia, volvió a arreciar el granizo -en algunos casos de gran tamaño- lo que ocasionó anegamientos de calles, ingreso de agua en viviendas, desborde de canales y daños en plantaciones de la zona.

La tormenta también se sintió en localidades cercanas como La Candelaria y en sectores de Lumbreras, donde se registraron episodios similares.

Desde la Municipalidad de El Tala informaron que los equipos de emergencia se encuentran trabajando “incansablemente” para asistir a los vecinos afectados. Además, agradecieron la colaboración de habitantes que se sumaron a las tareas de contención y limpieza. Para quienes requieran ayuda, se habilitaron los teléfonos 3876-416166 y 3876-416297.

Sigue el alerta por Tormenta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para los departamentos La Candelaria, Metán, Rosario de la Frontera, Anta y General Güemes. Según el organismo, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrán provocar lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada”.

El SMN también informó que se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.