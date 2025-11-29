Clima en Salta: tormentas, granizo y alerta por lluvias intensas para este sábado

Este sábado, Salta experimenta una tarde inestable, marcada por tormentas y actividad eléctrica en diversas zonas de la provincia. Según informó el meteorólogo Edgardo Escobar, los núcleos de tormenta se concentran principalmente en Rodeo Pampa La Güera, al noroeste de Santa Victoria Oeste; en el área noreste de El Tala; y al sur de Iruya.

Además, ya se registran tormentas en La Candelaria, en la zona de Lumbreras y en localidades como El Tala, donde incluso se reportó la caída de granizo.

Escobar señaló que para la ciudad de Salta y alrededores se mantiene el alerta meteorológica a partir de las 18 por tormentas, sin descartar episodios de granizo y un acumulado de hasta 40 milímetros para el Valle de Lerma, Valles Calchaquíes, así como en sectores de la pre puna de Iruya, Orán y Santa Victoria.

En cuanto a las temperaturas, la jornada de este sábado tuvo una máxima de 35 grados a las 15.

Pronóstico para los próximos días

Domingo: continuarán las mismas condiciones de inestabilidad, con altas temperaturas, una máxima de 34º y alerta meteorológica por posibles tormentas.

Lunes: la tendencia marca un descenso térmico, con 28 grados de máxima y probables precipitaciones y tormentas durante la tarde.

Martes: se prevé una máxima de 24 grados, con probables lluvias entre la tarde y la noche.

Miércoles: comenzaría la mejora, con cielo parcialmente nublado y una disminución de la actividad tormentosa.



