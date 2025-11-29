PUBLICIDAD

Municipios

Fallas del Sistema Eléctrico Nacional provocaron graves perturbaciones en el norte provincial

El organismo estatal informó que los inconvenientes "se deben a problemas surgidos en el Sistema de Distribución Troncal que abastece a la región del Noroeste Argentino (NOA)".
Sabado, 29 de noviembre de 2025 19:09
El Ente Regulador de los Servicios Públicos informó en un comunicado que las interrupciones y variaciones en el servicio de energía eléctrica registradas este sábado en el norte provincial, "se deben a problemas surgidos en el Sistema de Distribución Troncal que abastece a la región del Noroeste Argentino (NOA)".

"El Estado Nacional, a través de la Secretaria de Energía tiene a cargo la operación de la generación y se encarga de controlar el sistema de transporte de energía. ​Los problemas de servicio reportados en nuestra provincia están directamente asociados a una sobrecarga y a un estado de bajas tensiones en la red de distribución regional, lo cual ha afectado a todas las provincias del NOA", informó el Ente Regulador.

​Según el reporte técnico preliminar, la región NOA registró a las 15.41 una ​pérdida de Generación que fueron agravados con ​factores Externos como la alta demanda, propia de las altas temperaturas, y la variación de la generación no gestionable,solar y eólica, por efectos de tormentas y nubosidad en la zona. ​La compleja combinación de estos factores resultó en una sobrecarga regional que impactó la estabilidad del sistema de transporte de energía.

"Recordamos a la población que, ante cualquier reclamo o necesidad de información específica, deben utilizar los canales de comunicación habituales".

Temas de la nota

