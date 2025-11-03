Yam Bosco lleva la bandera argentina al Miss Towering Internacional 2025 en Paraguay

Con una sonrisa firme y la bandera argentina en el corazón, Yam Bosco se prepara para vivir una semana decisiva en su carrera. Desde el 4 al 10 de noviembre, representará a la Argentina en el concurso Miss Towering Internacional 2025, en la categoría petite, que tendrá lugar en Asunción, Paraguay.

“Representar a mi país en este certamen es un desafío enorme, pero sobre todo una responsabilidad muy grande que asumo con mucho honor y orgullo”, expresó en diálogo con El Tribuno. Desde julio, la joven trabaja sin descanso junto a su equipo en una preparación que la llevó a recorrer provincias como Jujuy, Buenos Aires, Córdoba y Rosario, compartiendo “un pedacito de Argentina con el mundo”.

De directora a candidata

Bosco no es ajena al universo de los certámenes: es directora y mentora de modelos y misses en Salta. Sin embargo, esta vez decidió dar el paso al frente. “Siempre me lo proponían, pero nunca me animaba. Cuando llegó esta propuesta, sentí que era el momento”, contó.

Su preparación incluye clases intensivas de pasarela, maquillaje, peinado, oratoria y comunicación, áreas claves en las competencias internacionales. “Una miss es una portavoz, alguien que comunica un mensaje y representa los valores de su país”, subrayó.

Orgullo argentino y autenticidad

Para Yam, los certámenes de belleza han cambiado profundamente: “Ya no se trata de una belleza física, sino de una belleza interior, de autenticidad y compromiso. La corona no hace a la miss, la miss hace a la corona”.

Esa convicción la acompaña en cada paso. Antes de viajar, visitó la Embajada de Paraguay en Buenos Aires, donde fortaleció el vínculo cultural entre ambos países. En su valija, además de vestidos y accesorios, lleva mates, alfajores y música argentina para compartir con las candidatas de Europa y Latinoamérica durante la jornada de intercambio cultural.

Pasión, valores y compromiso social

Más allá de la competencia, Bosco impulsa proyectos sociales que vinculan el modelaje con la solidaridad. En Salta trabaja junto al grupo Scout Argentina en el vertedero San Javier, donde colaboran con la alimentación de más de 300 niños. Su objetivo es expandir ese proyecto a Paraguay durante el certamen.

De regreso al país, la joven continuará con la final de Organización Miss Salta, prevista para el 13 de diciembre, donde se coronarán las representantes provinciales que competirán en certámenes nacionales e internacionales en 2026.

“Mi consejo para las chicas que sueñan con llegar a un internacional es que estudien, se capaciten, amen lo que hacen y sean fieles a sus valores. Todos los sueños se cumplen con trabajo, constancia y respeto”, afirmó.