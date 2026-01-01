PUBLICIDAD

1 de Enero, Salta, Centro, Argentina
Cristina Kirchner
Cámara de Diputados de la Nación
Allanamientos en el norte
Tini Stoessel
incendio en salta
Año Nuevo 2026
Incendio en Suiza
Año Nuevo
Internacionales

Suiza: decenas de muertos en un incendio en una fiesta de Año Nuevo en una estación de esquí

Mas de 100 personas se encontraban en el establecimiento en el momento del incidente. 
Jueves, 01 de enero de 2026 07:20
Una explosión y el incendio posterior en un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana, en el cantón de Valais (al sur del país), ha provocado durante esta madrugada varias decenas de muertos y heridos de diferentes nacionalidades, según ha confirmado la Policía.

El incendio, "muy fuerte" según las autoridades, se produjo tras varias explosiones aproximadamente a las 1.30 horas de este jueves, durante la fiesta de año nuevo que se celebraba en Le Constellation, un bar de la localidad.

"Se produjo una explosión de origen desconocido en un bar del centro turístico alrededor de la 1:30 de esta mañana", ha declarado a varios medios suizos un portavoz de la policía cantonal de Valais, Gaëtan Lathion. "Hay varios heridos y varios muertos", ha añadido.

La principal hipótesis es la pirotecnia

Aunque el origen de las mismas aún es desconocido, la principal hipótesis es que el accidente haya sido provocado posiblemente por la pirotecnia. No obstante, la investigación se encuentra en su primera fase, han señalado las autoridades, aunque han descartado que se trate de un atentado.

Precisamente en esa zona las autoridades habían cancelado los fuegos artificiales previstos en la Nochebuena debido a una situación de sequía.

Según la Policía, más de 100 personas se encontraban en el establecimiento en el momento del incidente, hacia donde se trasladaron policía cantonal, bomberos, 10 helicópteros y 40 ambulancias.

 

