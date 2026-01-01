Calor intenso y alerta amarilla por tormentas: así arranca el 2026 en Salta

El primer día de 2026 llega con altas temperaturas en gran parte de la provincia. En Salta Capital y localidades cercanas, el pronóstico anticipa una jornada calurosa, con una máxima estimada en 30º y una mínima de 18º, en un contexto marcado por la inestabilidad.

Según el reporte meteorológico, rige un alerta amarillo por probabilidad de precipitaciones para la tarde y la noche de este 1 de enero. Las condiciones podrían incluir lluvias aisladas y tormentas, con períodos de viento y cambios bruscos en la temperatura.

Durante la mañana, el tiempo se presenta con cielo despejado y ambiente cálido, mientras que hacia la tarde se espera un aumento de la nubosidad. La combinación de calor y humedad podría generar sensación térmica elevada en distintos puntos del área metropolitana.

El norte, sofocante

En el norte provincial, el escenario es aún más intenso. En Orán y Tartagal, de los 23º de mínima el termómetro podría trepar cerca de los 40º, configurando una jornada sofocante, con calor intenso desde las primeras horas del día.

Las condiciones extremas en estas localidades del norte salteño se mantendrían al menos durante la jornada de hoy, con temperaturas elevadas y un ambiente pesado, típico del verano en la región.

El inicio del nuevo año encuentra así a la provincia bajo un patrón climático dominado por el calor, la humedad y la inestabilidad, con un seguimiento especial puesto en la evolución de las precipitaciones previstas para la tarde y la noche.