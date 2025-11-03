Revelaron que Juanita Tinelli nombró a Gustavo Scaglione, el nuevo dueño de Telefe, en su denuncia por amenazas

El caso por amenazas denunciado por Juana Tinelli continúa generando repercusión en el mundo del espectáculo. Según se reveló en el programa Intrusos, la modelo mencionó en su declaración judicial el nombre de Gustavo Scaglione, empresario y actual propietario del canal Telefe, como la persona que habría llamado para intimidarla.

De acuerdo al documento judicial, Juanita aseguró que el pasado 29 de octubre, por la mañana, recibió en su teléfono celular una llamada desde un número oculto. “Una voz masculina me preguntó: ‘¿Vos sos Juana Tinelli?’ y cuando respondí que sí, me dijo: ‘Soy Gustavo Scaglione, tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho, mucho’”, relató en su presentación ante la Justicia.

Asustada por la situación, la joven explicó que borró el registro de la llamada, aunque dejó constancia del episodio ante la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, acompañada por su abogado Ariel Liniado y su socio Juan Villanueva.

La respuesta de Scaglione

Tras la difusión de la denuncia, el empresario Gustavo Scaglione negó haber amenazado a la hija de Tinelli. En diálogo con Marina Calabró, declaró: “De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli. Voy a accionar legalmente porque me están difamando”.

Scaglione confirmó que ya instruyó a sus abogados para avanzar con medidas judiciales y sostuvo que la denuncia es “una falsa acusación”. En referencia a su vínculo con Marcelo Tinelli, dijo: “Ahora voy a ejecutarle todo”, aludiendo a una supuesta deuda millonaria que el conductor mantendría con él.

Por su parte, el periodista Luis Ventura contó en Intrusos que logró comunicarse con el empresario, quien se encontraba fuera del país. “Hablé con Scaglione, está en el exterior. Su respuesta fue breve y contundente: ‘Esto no es televisión, esto es la realidad’”, relató el presidente de APTRA.

La postura de la defensa de Juana Tinelli

El abogado de la modelo, Juan Villanueva, aclaró a La Nación que en la denuncia no se acusa directamente a Scaglione, sino que se deja constancia del nombre con el que el presunto autor se identificó durante la llamada.

“Ella no menciona a Scaglione; la persona que llamó le dijo: ‘Hola, soy Gustavo Scaglione’. Es muy poco probable que una persona que amenaza diga quién es. No está denunciado Scaglione”, explicó el letrado.

Los representantes legales confirmaron que la joven cuenta con botón antipánico y custodia policial en su domicilio, y que la investigación avanza bajo estricta reserva por tratarse de un caso sensible.

El mensaje de Juana y la reacción de Marcelo Tinelli

El sábado, Juanita Tinelli publicó en sus redes sociales un extenso mensaje en el que reveló que desde hace tiempo sufre amenazas. “Durante mucho tiempo elegí callar por miedo y por amor. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio”, escribió.

En el mismo texto, la joven manifestó su distancia con algunas decisiones de su padre: “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá tomó en los últimos años. No puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento, a tal punto de temer por mi vida y mi libertad”.

Marcelo Tinelli, por su parte, publicó un breve comunicado en el que expresó su preocupación por la situación y aseguró que está colaborando para “llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los responsables”.

Quién es Gustavo Scaglione

De 64 años, Gustavo Scaglione es un empresario de medios que recientemente adquirió Telefe por 95 millones de dólares. Su trayectoria comenzó en 2015 con la compra de Televisión Litoral, multimedio rosarino que incluye Canal 3, Radio 2 y Rosario3, y luego amplió su presencia con la adquisición de La Capital, LT8, y otras emisoras en distintas provincias.

En 2024, Scaglione compró parte de las acciones de América TV y consolidó su participación junto a Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt, marcando su desembarco definitivo en Buenos Aires.