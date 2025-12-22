El comercio salteño mejora en las Fiestas, pero no revierte un año pésimo

A pocos días de las fiestas de fin año, el mayor movimiento en el centro de la ciudad volvió a encender expectativas en el comercio salteño. Vidrieras con promociones, bancos ofreciendo cuotas y un flujo sostenido de compradores marcan el pulso de diciembre. Sin embargo, detrás de ese dinamismo puntual, el sector arrastra un año complejo, con meses de ventas en retroceso

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, advirtió que el mayor movimiento observado en el centro estos días no alcanza a revertir un año complejo para el sector. Señaló que noviembre fue uno de los peores meses de 2025 y que la recuperación del consumo aún está lejos de consolidarse.

En diálogo con Radio Salta, explicó que los bajos niveles de ventas del mes pasado se debe, en parte, porque los consumidores optaron por reservar recursos para afrontar los gastos de las fiestas.

"La gente guarda lo poco que puede para pasar una Navidad digna y comprar algunos regalos", sostuvo y destacó el rol de las promociones comerciales y bancarias como un incentivo para reactivar el movimiento en los locales.

Herrera indicó que el pago del aguinaldo en el sector público y privado también contribuyó a dinamizar el consumo en diciembre, aunque fue claro al marcar límites: el objetivo del sector es cerrar el mes en un nivel "adecuado", pero lejos de un escenario óptimo.

Presión impositiva

El dirigente empresarial sostuvo que el comercio deberá replantear su funcionamiento de cara a 2026, en un contexto marcado por costos elevados y una presión fiscal que, según afirmó, condiciona seriamente la actividad.

Remarcó que los comerciantes formales deben afrontar una alta carga de impuestos nacionales, provinciales y municipales, además de costos laborales y de servicios, en un escenario de bajo consumo. Señaló que esta situación genera una desventaja estructural frente a la informalidad, que no tributa ni cumple con las mismas obligaciones.

"El lema de nuestra Cámara es que no estamos en contra de nadie, estamos a favor de todo", expresó, al explicar que el comercio formal es el que sostiene aportes vinculados al sistema previsional, la salud, la educación y la seguridad.

Canales digitales

Herrera fue consultado por declaraciones recientes del presidente Javier Milei, quien afirmó que el consumo y la actividad económica se encuentran en aumento, aunque ese crecimiento no se reflejaría en las estadísticas tradicionales debido a un cambio en la modalidad de consumo, con mayor peso de las compras por internet.

Frente a esa afirmación, el dirigente empresario sostuvo que, desde la perspectiva del comercio formal, no se observa un incremento del consumo. Indicó que tanto los informes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) como los de la Confederación Argentina de Comercio (CAC) muestran que las ventas no registran una mejora generalizada.

A su vez, explicó que el principal problema para el comercio local no es el avance del comercio electrónico, sino la competencia desleal de la informalidad, el contrabando y las denominadas "ventas de garaje". Si bien reconoció el crecimiento de las compras online, estimó que no superarían el 20% del total y que se concentran mayormente en consumidores jóvenes.

Promoción

También repasó el desarrollo de la promoción comercial impulsada junto al Gobierno provincial, orientada a incentivar las compras en locales adheridos a la Cámara. El esquema contempla sorteos con premios en efectivo y alcanza a comercios de toda la provincia.

Ventas en curva descendente

El escenario local se inscribe en una tendencia nacional similar. Según el informe difundido por CAME en la primera semana de este mes, las ventas minoristas pymes registraron en noviembre una caída interanual del 4,1% a precios constantes, mientras que en la comparación mensual desestacionalizada el descenso fue del 9,1%.

En el acumulado del año, las ventas muestran un incremento interanual del 3,4%, impulsado por los primeros meses de 2025, aunque desde mayo la evolución fue negativa.