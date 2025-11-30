Un domingo de milonga, en el Paseo Balcarce

Salteños y turistas podrán disfrutar este domngo junto al grupo Milonga Itinerante de una clase abierta y gratuita, seguida de una milonga al aire libre, en el Paseo Balcarce.

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, acompaña e invita a la comunidad a disfrutar de un nuevo encuentro a puro tango junto con el colectivo Milonga Itinerante.

La propuesta, organizada por un grupo de jóvenes bailarines apasionados por difundir esta danza, ofrecerá una clase abierta y gratuita de tango, a prtir de las 18 y hasta las 19, dictada por el profesor Héctor Colque.

Tras la clase, la tarde noche continuará con una milonga para todos aquellos que deseen bailar, la música estará a cargo del TDJ Diego Chocobar.

La actividad es con entrada libre y gratuita, pensada para que vecinos y visitantes vivan una experiencia diferente al ritmo del 2X4.

Conectar, aprender y disfrutar del tango, desde el movimiento y el abrazo, es un buen programa para un domingo; socializar a través de la música es uno de los objetivos de Milonga Itinerante.

La invitación está destinada tanto a aquellas personas que quieran dar sus primeros pasos en el ritmo ciudadno como a quienes ya tengan experiencia. Para todas, las edades, no hace falta concurrir con pareja de baile ni contar con conocimientos previos. Solo es necesario contar con ganas de divertirse y compartir.