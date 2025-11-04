Marcelo Tinelli se expresó tras las amenazas a su hija Juana: "Estamos amenazados todos"

En una serie de tuits publicados este mediodía, Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre los difíciles momentos que atraviesa junto a su familia. El conductor y empresario compartió detalles sobre las amenazas que recibió su hija Juana (Juani) y la creciente presión que su familia está viviendo a raíz de una deuda vinculada a su rol como garante en el club San Lorenzo.

"Estamos amenazados todos", escribió Tinelli en uno de los tuits más emotivos, refiriéndose al temor que vive su familia debido a una serie de amenazas dirigidas principalmente a su hija Juana. La joven había denunciado recientemente que recibió una llamada intimidante el 29 de octubre, en la que un hombre se identificó como Gustavo Scaglione, actual dueño de Telefe, y le advirtió: “Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho, mucho”.

Este episodio se dio a conocer ayer en Intrusos, donde se reveló que Juana Tinelli había señalado a Scaglione como la persona que se presentó durante la llamada. La joven, asustada por la situación, decidió denunciar el hecho ante la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, aunque su abogado aclaró que no acusó directamente al empresario, sino que simplemente mencionó el nombre con el que se identificó el supuesto autor de la amenaza.

En la serie de tuits, el conductor explicó que la situación ha generado gran angustia y temor en su familia. Según detalló, esta amenaza estaría relacionada con un conflicto financiero en el que él ha estado involucrado en los últimos años debido a la deuda de San Lorenzo, de la cual es uno de los garantes. En su mensaje, Tinelli apuntó a una figura vinculada a los medios que habría adquirido la deuda y estaría utilizando su poder mediático y judicial para intimidar y presionar a su familia.

Tinelli reiteró que, aunque ha existido una fuerte presión judicial, su deuda es exclusivamente relacionada con el club San Lorenzo. Aclaró que no tiene deudas personales y que la situación actual se debe a la compra de la deuda por parte de un individuo que, según sus palabras, "apretó" a su familia a través de su abogado. “Lo que fastidia es que esta persona, que ahora maneja medios importantes, nos quiera sacar todo lo que hemos ganado trabajando”, sostuvo Tinelli.

Repercusiones familiares y su relación con Juani

Además de las amenazas, Tinelli describió cómo esta situación ha afectado a su familia. "Logró dividir a mi familia", escribió. Explicó que su hija Juana se encuentra asustada y que la situación ha provocado un distanciamiento dentro del núcleo familiar. Sin embargo, Tinelli destacó que, pese a los conflictos y la difícil situación, sigue comprometido en mantener unida a su familia. "Amo a mis 5 hijos. Son la razón de mi vida. Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo. Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así. Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá, porque el tema ya es público. Ojalá pronto estemos juntos todos", afirmó en uno de los tuits más emotivos de su mensaje.

Agradecimientos y reafirmación de su lucha por la verdad

En sus publicaciones, Tinelli también agradeció a personas cercanas como sus exesposas y amigos por su apoyo. También agradeció a su equipo de trabajo en Carnaval Stream, reafirmando su amor por este proyecto, al cual dijo seguirá apoyando. "Gracias a todos mis hijos. Gracias Mica y Cande por estar a mi lado y apoyarme siempre", expresó.

"Gracias a Guille, Sole y Pau, mis exmujeres, porque cada una con su posición y su mirada, aunque sea crítica o favorable, me hacen bien. Solo deseo que esta familia hermosa esté siempre unida y en paz. Y si a alguno he lastimado con mis actos, les pido disculpas", escribió.

Por último, Tinelli concluyó su mensaje con un llamado a la paz familiar y un firme deseo de que pronto pueda resolver los problemas que lo aquejan. "Ojalá pronto estemos todos juntos", finalizó.