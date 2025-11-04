PUBLICIDAD

Siniestro vial
Motochorros detenidos
semana de la tradición
cayó whatsApp Web
Muerte en Cafayate
caso tinelli
productos dietarios
caso jimena Salas
Cine Móvil
Espectáculos

Soledad Aquino fulminó a Paula Robles en medio del escándalo de los Tinelli: “Ella destrozó mi familia”

La ex primera esposa de Marcelo Tinelli rompió el silencio tras la denuncia de Juanita y lanzó durísimas frases sobre Robles.
Martes, 04 de noviembre de 2025 12:17
Soledad Aquino hizo fuertes declaraciones sobre Paula Robles, en medio del escándalo familiar que desató la denuncia de Juanita Tinelli en la Justicia.

Notas Relacionadas

La hija menor del conductor declaró haber recibido amenazas de muerte, a raíz de lo que consideró malas decisiones de su padre.

Molesta con la situación, la ex primera esposa de Tinelli salió al aire en A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco, defendió a sus hijas Mica y Cande, tildó a Juanita de mentirosa y apuntó sin filtros contra Paula Robles, también expareja de Marcelo.

“Yo soy perfil bajo, pero si una de mis hijas dijera que está amenazada de algo, me muero. Mis hijas serían incapaces de hacer algo así (denunciar). Está en otra”, comenzó diciendo Aquino.

Sobre su vínculo con Robles, fue tajante: “Con Paula jamás tuve diálogo. Nunca”.

En ese momento, la panelista Cora Debarbieri le consultó: “¿Eso tiene que ver con cómo comenzó la relación de Paula con Marcelo en su momento?”.“Seguramente sí”, respondió Soledad, sin vueltas.

Luego, Santiago Sposato fue más directo: “¿Vos pensás que Paula Robles destrozó tu familia?”.

Con determinación, la mamá de Cande y Mica Tinelli contestó: “Es fuerte lo que estás diciendo, pero sí. No hablo más porque se me va a venir el mundo abajo”.
 

Temas de la nota

