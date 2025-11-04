Los mejores estrenos en series y películas de noviembre en las plataformas

Llega noviembre y las plataformas se preparan para estrenar nuevas películas y series. Además, algunas producciones regresan con nuevas temporadas. Se repasa los 10 mejores estrenos para ver este mes en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+.

Netflix

Muerte por un rayo (serie)

Esta es la historia de James Garfield, quien, tras una infancia muy dura, llegó a convertirse en el vigésimo presidente de EE. UU., y de Charles Guiteau, el hombre que lo asesinó. Reparto: Michael Shannon, Betty Gilpin, Matthew Macfadyen, Nick Offerman, Bradley Whitford. Origen: Estados Unidos. Fecha de estreno: 6 de noviembre.

Frankenstein (película)

Un científico brillante y obsesivo, Victor Frankenstein, en su ambición por desafiar a la muerte, da vida a una criatura ensamblada con partes de cadáveres. Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Dolida, esta se rebela contra su creador. Reparto: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz. 2025 - Dirección: Guillermo del Toro. Origen: Estados Unidos. Fecha de estreno: 7 de noviembre.

La bestia en mí (serie)

Aggie Wiggs busca devolverle el sentido a su vida tras una gran pérdida. En su camino se cruza Nile Jarvis, un hombre acusado de asesinato. Lo que empieza como una conexión entre vecinos pronto se convierte en una obsesión tóxica y cada vez más peligrosa. Reparto: Claire Danes, Matthew Rhys, Brittany Snow, Natalie Morales, Jonathan Banks. Origen: Estados Unidos. Fecha de estreno: 13 de noviembre.

Stanger Things

Otoño de 1987. Hawkins está marcado por la apertura de las grietas, y nuestros héroes comparten un mismo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero ha desaparecido; se desconocen su paradero y sus planes. Para complicar su misión, el gobierno ha puesto el pueblo en cuarentena militar e intensificado la búsqueda de Eleven, obligándola a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, se avecina un temor profundo y familiar. La batalla final se avecina, y con ella, una oscuridad más poderosa y mortal que cualquier otra a la que se hayan enfrentado antes.

Reparto: Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Joe Keery. Origen: Estados Unidos. Fecha de estreno: 26 de noviembre.

HBO Max

I Love LA (serie)

Sigue a un grupo de amigos ambiciosos que navega por la vida y el amor en Los Ángeles. Reparto: Rachel Sennott, Jordan Firstman, Josh Hutcherson, Odessa A'zion, True Whitaker. Origen: Estados Unidos. Fecha de estreno: 6 de noviembre.

La Marquesa de Merteuil (serie)

Para ser la heroína de su propia vida, destrozará la de los demás. La joven Isabelle de Merteuil, humillada por Valmont, pierde su honor y su rango. Embriagada por la ira, se embarca en un vertiginoso ascenso, desafiando toda moralidad y todo poder, desde el submundo libertino hasta la corte de Luis XV. Al final de su lucha por la libertad, le espera una desgarradora decisión: entre el amor y la venganza. Reparto: Noée Abita, Diane Kruger, Anamaria Vartolomei, Vincent Lacoste, Lucas Bravo. Origen: Francia. Fecha de estreno: 13 de noviembre.

Amazon Prime Video

Maxton Hall - temporada 2 (serie)

Aquellos que vuelan alto también pueden caer bajo. Después de su apasionada noche juntos en Oxford y con el mayor objetivo de su vida al alcance de la mano, todo parece perfecto para Ruby. Pero un golpe de destino en la familia de James lo cambia todo, incluído a James, haciendo que baje de las nubes y se enfrente a la dura realidad. Ruby está destrozada, nunca ha tenido sentimientos tan fuertes por otra persona como los que tiene por James – y nunca nadie le ha hecho tanto daño tampoco. Quiere recuperar su vida, cuando nadie en Maxton Hall sabía quién era y no era parte del mundo elitista de sus compañeros pero, no puede olvidarse de James, sobre todo cuando él hace todo lo posible para recuperarla. Reparto: Harriet Herbig-Matten, Damian Hardung, Serena Posadino. Origen: Alemania. Fecha de estreno: 7 de noviembre.

Belén (película)

Belén narra el caso estremecedor de Julieta, una joven acusada injustamente de cometer un aborto ilegal, y de Soledad Deza, la abogada valiente que se encarga de este caso altamente controversial y explosivo. Belén nos lleva a Tucumán, donde el juicio de Julieta se convierte en un punto de tensión en la lucha constante por los derechos reproductivos de las mujeres. Mientras Soledad se enfrenta a un sistema legal corrupto, clasista y patriarcal, la historia de Julieta enciende una ola de indignación y solidaridad, impulsando un movimiento imparable en busca de justicia. Reparto: Dolores Fonzi, Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali y Sergio Prina. Origen: Argentina. Fecha de estreno: 14 de noviembre.

Disney+

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (película)

Ambientada en el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en los años 60, presenta a la Primera Familia de Marvel mientras se enfrentan a su desafío más terrorífico hasta la fecha. Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un dios espacial voraz llamado Galactus y su enigmático Heraldo, Silver Surfer. Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos en él no fuera lo suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal. Estreno de Los 4 Fantásticos en el MCU. Reparto: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Julia Garner. Origen: Estados Unidos. Fecha de estreno: 5 de noviembre.

La mano que mece la cuna (película)

Una madre de familia acomodada contrata a Polly Murphy como niñera, pero pronto descubre que esta mujer no es quien dice ser. Reparto: Maika Monroe, Mary Elizabeth Winstead, Raúl Castillo, Martin Starr. Origen: Estados Unidos. Fecha de estreno: 19 de noviembre.