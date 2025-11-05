Una llamada, una amenaza y un conflicto familiar: la historia detrás de la denuncia de Juanita Tinelli

Juanita Tinelli, hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles, denunció haber recibido una amenaza telefónica el pasado miércoles 29 de octubre. Según su relato, un hombre que se identificó como Gustavo Scaglione le advirtió que ella y su familia “debían cuidarse mucho”.

La joven de 22 años acudió a la Justicia el fin de semana y actualmente cuenta con un botón antipánico y una consigna policial permanente en la puerta de su domicilio. La presentación judicial fue realizada con el patrocinio de los abogados Ariel Liniado y Juan Villanueva.

Qué dice la denuncia

En su declaración, Juanita explicó que la llamada provino de un número oculto. “Una voz masculina me preguntó si yo era Juana Tinelli. Cuando respondí que sí, me dijo: ‘Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho’”, señaló en su denuncia.

La joven aclaró que no conoce personalmente al hombre que la contactó, aunque el nombre le resultó familiar por un conflicto económico que su padre habría mantenido con él.

Consultado por el hecho, Gustavo Scaglione, empresario y actual dueño de Telefe, negó rotundamente haber amenazado a la modelo y anunció que iniciará acciones legales por difamación. “De ninguna manera la amenacé. Se trata de una falsa denuncia”, afirmó en diálogo con Marina Calabró.

Repercusiones familiares

El hecho generó una fuerte repercusión dentro del entorno Tinelli. A través de sus redes sociales, Juanita expresó su angustia y tomó distancia de su padre: “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que tomó en los últimos años. Me afectan profundamente y me generan miedo por su vida y por la mía”. Luego, dejó de seguirlo en redes.

Su madre, Paula Robles, la respaldó públicamente con una serie de publicaciones en Instagram, citando frases de Oscar Wilde y Alejandro Jodorowsky sobre el egoísmo. Las publicaciones fueron interpretadas como mensajes indirectos hacia el conductor.

Por su parte, Marcelo Tinelli no realizó declaraciones directas sobre la denuncia, aunque en las últimas horas compartió en redes un mensaje en el que pidió “serenidad y respeto” para atravesar el momento.

Tensiones entre hermanas

El conflicto también evidenció distancias dentro de la familia. Candelaria Tinelli, consultada por medios de espectáculos, declaró: “No sé qué pasó. No tengo relación con ella”. En cambio, Micaela Tinelli adoptó una postura más conciliadora.

A través de una historia en Instagram, Mica escribió: “Estoy demasiado en calma como para ser arrastrada por tu caos”. Luego aclaró que el mensaje no estaba dirigido a nadie en particular y pidió que no se alimenten interpretaciones sobre su vida familiar.

Mientras avanza la investigación judicial, Juanita permanece bajo custodia policial y continúa en contacto con sus abogados. La causa investiga el origen de la llamada y busca determinar si se trató de una amenaza real o de una maniobra vinculada a conflictos externos a la joven modelo.