La actriz estadounidense Angelina Jolie llegó sin aviso a Ucrania después de haber ingresado a pie a aquel país, informó un sitio internacional.

La “inesperada” visita de la actriz estadounidense -que también tiene nacionalidad camboyana- se convirtió en “un drama” después de que un miembro de su séquito fuera “reclutado inesperadamente por el Ejército ucraniano”.

Todo ocurrió en un puesto de control en la provincia de Nikoláev, vecina a la de Jersón, señaló un informe del medio Político.

El video en redes

En redes sociales circula un video grabado por una cámara de vigilancia en el que se ve a Jolie aparentemente en un centro de reclutamiento.

Desde el Comando de las Fuerzas Terrestres del Ejército de Ucrania afirmaron que ni la actriz “ni sus representantes influyeron en el trabajo” de los reclutadores.

Previamente, se informó que uno de los choferes de Jolie fue trasladado a un centro de reclutamiento para comprobar su condición de persona sujeta a servicio militar.

El Comando de las Fuerzas Terrestres comentó a la agencia UNIAN que “el ciudadano P. se está preparando actualmente para el servicio militar una vez que sea movilizado”.

El medio destaca que después que la noticia se compartiera ampliamente en medios de comunicación y redes, las Fuerzas Terrestres del Ejército ucraniano publicaron un comunicado con detalles del incidente, afirmando que la persona reclutada era el conductor de la actriz. Sin embargo, la publicación terminó por ser eliminada, abunda el sitio Actualidad RT, que otorga amplia cobertura al episodio.

En opinión del gobernador de la provincia, Vladímir Saldo, la visita de la estrella de Hollywood a aquella urbe fue organizada para desviar la atención del colapso de las Fuerzas Armadas ucranianas en el frente.