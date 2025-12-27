Kate Winslet sorprende con "Adiós, June", como directora y protagonista

Kate Winslet debuta como directora en "Adiós, June", una mirada aguda sobre el duelo, la reconciliación y los lazos familiares en un ambiente navideño. La propia actriz encabeza el elenco del filme que puede verse en Netflix desde el 24 de diciembre pasado.

Ubicada justo antes de Navidad, la película pone el foco en una familia. "La vida de cuatro hermanos —y de su exasperante padre— da un giro inesperado como consecuencia del repentino deterioro en la salud de su madre. Mientras todos lidian con la complicada dinámica familiar que genera una posible pérdida, June, con su ingenio inagotable, toma el control de su propia despedida con un humor mordaz, verdades sin filtro y muchísimo amor".

La trama gira en torno a estas personas con lazos estrechos, pero separadas por profundos desencuentros emocionales que demandan ser resueltos.

Humor y amor

El guion de Joe Alfie Winslet Mendes, hijo de la actriz, está inspirado en la experiencia de una familia y en las dinámicas que surgen frente a la pérdida. Estructuró un relato en el que el hospital se convierte en escenario para la confrontación de tensiones, culpas y afectos. "Los amo a todos infinitamente. Pero los amo el doble cuando todos se aman entre sí", remarca el personaje de June, interpretada por Helen Mirren.

El filme muestra a Julia, personaje de Winslet, absorbida por las demandas de su trabajo; a Molly -Andrea Riseborough-, que acumula reproches; a Connor -Johnny Flynn-, marcado por su rol de cuidador, y a Helen -Toni Collette-, atravesando un embarazo tardío y sosteniendo creencias espirituales en medio del clima crispado.

Como buena película dirigida por una actriz, Adiós, June encuentra su punto más alto en un elenco magistral, de esos que hacen parecer imposible que algo salga mal. En ese pilar se sostiene esta historia de redención en la que las lágrimas son una consecuencia natural, cuyo origen tiene más que ver con sentimientos como la empatía y la ternura, que con el dolor o la melancolía. Junto a ellos, actúan Timothy Spall, Stephen Merchant y Fisayo Akinade.

En los cines

Bajo el paraguas de 55 Jugglers y con la participación activa de Winslet y Kate Solomon como productoras, el estreno en cines selectos en el Reino Unido y Estados Unidos fue el 12 de diciembre de 2025 y antecedió su llegada a la plataforma de streaming.

Con su primera realización detrás de cámaras, Winslet apostó por presentar un drama íntimo, guiado por "humor, honestidad y amor", según la descripción del servicio, para explorar las múltiples maneras en que una familia afronta el duelo y la posibilidad de reconciliación.