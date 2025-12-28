Las películas destacadas del 2025, desde grandes realizadores hasta creadores emergentes

El cine atraviesa una era de contrastes. Mientras algunos se apresuran a diagnosticar el fin del séptimo arte, otros celebran lo que consideran uno de los grandes momentos de su historia. Probablemente, la realidad se encuentre en un punto medio: asistimos a una etapa de producción incesante y narrativas diversas que reflejan una amplitud de miradas sin precedentes.

En una lista colaborativa, Indie Hoy reunió a autores consagrados y voces emergentes de diversos lugares del mundo, abarcando desde el cine de género hasta el ensayo. Eligieron 25 películas. A continuación, destacamos algunos de esos títulos imprescindibles que definieron el 2025 en materia de la industria audiovisual.

Un maestro regresa

"Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson, encabeza la lista. Según Julieta Aiello, una experiencia que trasciende la pantalla. La historia de la hija de dos exrevolucionarios perseguida por el pasado de sus padres es, en manos de Anderson, "un delirio cautivante". Con una introducción desenfrenada y actuaciones superlativas de un elenco estelar -Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, entre otros-, la película deja una estela de admiración prolongada.

"Aún estoy aquí", de Walter Salles. Consagrada con el Oscar a Mejor Película Internacional, esta obra brasileña rescata la memoria de una mujer que, tras perder a su marido en la dictadura, transforma su dolor en un arma política. Fernanda Torres entrega una interpretación desgarradora sobre la supervivencia y la verdad. "Asistimos al dolor en primera persona, a la transformación de dicho dolor como arma política y a las múltiples maneras en que la memoria puede mantenerse viva, incluso cuando nuestro cuerpo es víctima del olvido", dice Aiello.

La animación "Flow" también tuvo el reconocimiento del público.

El puesto 4, según Indie, lo tiene "Flow, de Gints Zilbalodis. La gran sorpresa llega desde Letonia. Este film mudo de animación independiente demuestra que no se necesitan grandes artificios para movilizar. Un gato en una tierra inundada debe aliarse con otros animales en un relato vital y profundamente conmovedor.

"El brutalista", de Brady Corbet. Con un Adrien Brody magistral, retrata la odisea de un arquitecto judío que huye a EEUU tras la Segunda Guerra Mundial, y se convierte en una crítica feroz al capitalismo y al "sueño americano", donde la gran obra que promete salvarlo termina siendo su propia condena.

Resistencia y crítica social

En el puesto 6, está "La hermanastra fea", de Emilie Blichfeldt. Una ópera prima noruega que subvierte el cuento de Cenicienta para explorar la obsesión por la belleza y la transformación corporal.

El cine iraní vuelve a dar cátedra con "Fue solo un accidente" de Jafar Panahi (puesto 7). Desde la clandestinidad, Panahi construye un thriller claustrofóbico que nace de un incidente para denunciar el horror y la tortura con un pulso "hitchcockiano".

Por su parte, el cine nórdico impacta con "La chica de la aguja" (puesto 9) de Magnus von Horn. Basada en hechos reales sobre una asesina serial danesa, la película utiliza una estética feminista para exponer la hipocresía social y la falta de opciones para las mujeres durante la Gran Guerra.

El pulso latinoamericano

En el puesto 14, el brasileño Kleber Mendonça Filho consolida su maestría con "El agente secreto", un relato coral que reconstruye la Recife de la dictadura en 1977 como un acto de resistencia cultural.

Argentina se destaca con dos propuestas potentes.

"Belén" (puesto 3), dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, es una de las películas argentinas más importantes de este año. De hecho, ingresó en la lista corta para películas internacionales para competir en los Oscar 2026, representando al país. El 22 de enero se sabrá si queda entre las cinco que llegarán a la gala de Hollywood.

"La mujer de la fila" es un muy buen film argentino protagonizado por Natalia Oreiro.

Luego de "Blondy", fresca y muy auspicioso debut de la actriz como directora, Fonzi desde la ficción narra la historia real de una joven tucumana encarcelada por un aborto espontáneo. El film captura la energía de la cuarta ola feminista con una veracidad arrolladora. "Belén" es, "además de un film de gran potencia político-social, una película profundamente emotiva, sobre todo para quienes formaron parte de las luchas feministas de los últimos años en Argentina", dice la crítica Julieta AIello.

"La mujer de la fila", de Benjamín Ávila, también se destaca en la producción de este año. Natalia Oreiro interpreta a una madre de clase media que debe sumergirse en el complejo mundo carcelario tras la detención de su hijo. La transformación de una individualidad en "parte de un montón", encuentran en la actriz uruguaya una muy fascinante interpretación.

Visiones de autor

El griego Yorgos Lanthimos abre la selección de Indie Hoy en el puesto 25 con "Bugonia". Esta relectura del film "Save the Green Planet!" utiliza la comedia negra para estudiar la maquinaria social desde lo improbable, alejándose del antihumanismo para observar nuestra especie con una mirada clínica. Emma Stone, brillante.

El griego Yorgos Lanthimos estrenó "Bugonia", con una Emma Stone brillante.

En el puesto 21, "El príncipe de Nanawa", de la argentina Clarisa Navas, se erige en una pieza monumental. Un rodaje de diez años en la frontera entre Argentina y Paraguay que resulta en un retrato familiar de casi cuatro horas; un "antídoto contra el olvido" hecho cine.

También se destaca, este año, el regreso de Gia Coppola con "The Last Showgirl" (puesto 19), donde una Pamela Anderson entregada encarna la decadencia de una bailarina en Las Vegas.

"Las corrientes", de Milagros Mumenthaler, ocupa el puesto 15. Un film argentino sobre la insatisfacción de una mujer "exitosa" y los traumas invisibles de la vida tradicional, protagonizada por una hipnótica Isabel Aimé González Solá.

Hay muchas otras que se destacaron en una industria muy vital. Aquí repasamos solo algunas.