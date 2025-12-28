PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
28 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Operativo Fin de Año Seguro
Caso Tiago Mendoza
Empresas y negocios 2025
Hojas de coca
Temporal en Salta
David Kavlin
Operativo Fin de Año Seguro
Caso Tiago Mendoza
Empresas y negocios 2025
Hojas de coca
Temporal en Salta
David Kavlin

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

El periodista David Kavlin sufrió dos infartos, pero está fuera de peligro

Le colocaron dos stents y permanece internado en una clínica de San Isidro.
Domingo, 28 de diciembre de 2025 18:07
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El periodista David Kavlin fue internado de urgencia luego de sufrir dos infartos, aunque se encuentra fuera de peligro tras una intervención en la que le colocaron dos stents.

El primer episodio ocurrió mientras realizaba actividades en su club, desde donde fue trasladado de inmediato en ambulancia a una clínica de San Isidro. Durante el traslado, Kavlin sufrió un segundo infarto, pero pudo ser estabilizado por el equipo médico.

Foto: La Voz

Al arribar al centro asistencial, el periodista —integrante del noticiero de Canal 9— fue sometido a una intervención de urgencia para la colocación de dos stents. Según indicaron allegados y la cuenta de X del programa LAM, su evolución es favorable y permanece estable.

Kavlin había sido distinguido a fines de septiembre con el premio Martín Fierro como mejor panelista de la televisión abierta. Al recibir la estatuilla, brindó un emotivo discurso contra el antisemitismo.

Este año, además, publicó el libro “(Nos gritan) Judíos de mierda”, una obra en la que aborda experiencias personales y reflexiones sobre la discriminación.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD