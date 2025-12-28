La Caldera aclaró que el badén del arroyo Guaranguay no habilita cruces durante crecidas tras el temporal de lluvia

Luego de que se viralizaran imágenes del rescate de una camioneta atrapada por la crecida del arroyo Guaranguay durante el fuerte temporal que afectó a Salta, el Municipio de La Caldera salió a aclarar que el badén no es un puente y que, ante lluvias intensas, no deben cruzarse ríos ni arroyos, tal como lo indican las normas de seguridad vial y los organismos de emergencia.

La intensa lluvia registrada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo 28 de diciembre provocó crecidas repentinas en distintos puntos del Área Metropolitana de Salta y otras regiones de la provincia. Uno de los episodios más visibles se produjo en La Caldera, donde una camioneta quedó atrapada en el cauce del arroyo Guaranguay en medio de un fuerte caudal de agua.

Según relataron vecinos del lugar, la crecida se produjo de manera repentina como consecuencia de la lluvia intensa, llegando a cubrir gran parte del vehículo. El rodado se encontraba dentro del cauce del arroyo, que suele aumentar su caudal de forma abrupta durante este tipo de eventos climáticos.

Ante la situación, y en medio de condiciones adversas, vecinos de la zona actuaron con rapidez. Ataron la camioneta y, con la ayuda de una retroexcavadora, lograron evitar que fuera arrastrada por la corriente. La maniobra demandó varios minutos y se realizó con visibilidad reducida y abundante flujo de agua.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas y los daños fueron únicamente materiales. Sin embargo, la crecida del arroyo dejó como saldo varios barrios incomunicados, calles anegadas y serias dificultades para circular, un escenario que se repite cada vez que se registran lluvias de gran intensidad.

"Cuando hay lluvias intensas y crecidas repentinas, no se deben cruzar ríos ni arroyos"

Tras la difusión de imágenes y comentarios en redes sociales, el Municipio de La Caldera emitió un comunicado oficial para aclarar la situación y evitar confusiones. Desde la comuna remarcaron que el badén del arroyo Guaranguay es una obra hídrica de encauzamiento y paso, diseñada para ordenar el escurrimiento del agua y reducir riesgos.

En ese sentido, se aclaró que el badén no es un puente ni una estructura pensada para habilitar el cruce de vehículos cuando el arroyo está crecido o en proceso de crecida. “Cuando hay lluvias intensas y crecidas repentinas, no deben cruzarse ríos ni arroyos, independientemente de la existencia de obras”, señalaron, en línea con las recomendaciones de Defensa Civil y Bomberos.

El municipio explicó además que el temporal tuvo una precipitación intensa en toda la región, lo que provocó un aumento extraordinario del caudal en todos los cursos de agua. En ese contexto, insistieron en la necesidad de extremar recaudos y evitar conductas imprudentes al circular.

Desde la comuna también subrayaron que la obra del badén no falló, sino que el arroyo respondió de manera natural ante el volumen de lluvia acumulada en pocas horas. “El arroyo hizo lo que hace ante lluvias intensas: crecer”, indicaron.

El Municipio de La Caldera aseguró que actuó de inmediato ante la situación, brindando asistencia y reforzando los controles en la zona afectada. Además, reiteró el pedido a la población para que respete las alertas climáticas y no se exponga a situaciones de riesgo.

Las fuertes lluvias continúan bajo monitoreo. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarilla por lluvias y tormentas para Salta, con probabilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento y actividad eléctrica, por lo que las autoridades recomiendan máxima precaución.

