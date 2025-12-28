Temporal en Salta: vecinos evitaron que la crecida de un arroyo se lleve una camioneta en La Caldera

Momentos de tensión se vivieron en la zona de La Caldera, más precisamente en el arroyo Guaranguay, luego de que una camioneta quedara atrapada en medio de un intenso flujo de agua. Según indicaron vecinos del lugar, como consecuencia de la lluvia, la crecida llegó de golpe y prácticamente tapó al vehículo. Al parecer, el rodado se encontraba en el cauce del arroyo, que creció de manera repentina, como suele suceder durante episodios de lluvias intensas.

En un rápido accionar, los vecinos decidieron atar la camioneta y, con la ayuda de una retroexcavadora, se evitó que fuera arrastrada por la fuerte corriente. La maniobra demandó varios minutos y se realizó en medio de condiciones adversas, con abundante agua y visibilidad reducida. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

La crecida dejó además incomunicados a varios barrios de la zona, con calles anegadas y dificultades para circular. Algunos vecinos señalaron que no es la primera vez que el arroyo desborda y pidieron mayor prevención ante este tipo de episodios climáticos.

Las fuertes lluvias se hicieron sentir en Salta desde la madrugada. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta amarilla por lluvias y tormentas, con posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento y actividad eléctrica.