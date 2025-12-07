Sadaic tuvo una noche de historias y anécdotas

Una noche plagada de camaradería, historias y anécdotas, se reflejó recientemente durante la cena de Sadaic, que convocó a compositores, poetas, músicos, cantores, y grandes personajes del folclore, para despedir el 2025, en un local de calle Mitre.

Como ya es costumbre, la bienvenida llegó en la voz del notable creador Roberto Ternán (autor de El negro José, Dejame que me vaya, Amor Salvaje, La ley y la trampa, Saltita, y cientos más), quien sumó a las palabras de apertura a Miguel Ángel Robles, Facundo Saravia (ex Los Chalchaleros). Ternán y Saravia son integrantes de la comisión directiva de Sadaic, mientras Robles es el principal responsable de la obra social de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores.

íQué guitarreada que se armó! los punteos sonaban desde diferentes ángulos, y las voces improvisadas se acomodaban en el transcurso de las estrofas. Como es costumbre, se llevó a cabo la cena de fin de año de Sadaic en el local de Vaca Club (frente a la Plaza 9 de Julio), con un importante número de artistas salteños, que reflejaron una velada inolvidable.

Ternán agradeció a los presentes y los motivó a seguir en el camino de la creación, y el aporte a la cultura de nuestra provincia "Jamás bajaremos los brazos, el arte no se negocia, debemos defender nuestros derechos, la "pluma" y los acordes musicales son las armas", enfatizó el autor.

Un párrafo aparte para el señor "Puma" Vasconcellos, que acerca cada año las historias y anécdotas del libro dorado del folclore de nuestra provincia. Varias de sus obras hoy son interpretadas por el consagrado grupo Ahyre, que hace unos días llenó el estadio polideportivo Delmi. Con paso lento pero seguro, a los 85 años, este creador no deja de sumarle a la cultura.

Después de la cena ya "cazaron" la viola los changos y empezó la guitarreada, sobraban los buenos cantores. Y por ahí andaba Paola (empleada de Sadaic), siempre amable y gentil con cada uno de los asistentes...y hasta se la escuchó participar con su voz en algunas de las canciones que tomaron vida en Vaca Club. Estaban motivados, con un cartel que sentenciaba prohibido retirarse, pero Roberto Ternán, con los ojitos ya cerrados, señaló "aunque me duela el alma y se me quiere el pecho, déjenme que me vaya".

Una noche mágica, de esas que llegan sin llamarlas, pero que luego se van sin echarlas, y ahí se percibió un dejo de nostalgia, como que la "bocha quedó corta"...y no faltó quien dijera "pero si ya son más de la cinco de la mañana", e inmediatamente la voz de mando del grupo sentenció "cada carancho a su rancho".