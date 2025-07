Diego Ashur Mas: "Es triste reducir la existencia humana a la dimensión económica"

Diego Ashur Mas es licenciado en Historia, y cuando habla sobre la provincia, esa formación se une a la pasión de un salteño que conoce y ama su tierra. Fue subsecretario de Patrimonio Cultural hasta hace unos tres años, cuando fue convocado para presidir la Secretaría de Cultura.

Las políticas culturales, el rol del Estado, la educación artística en un territorio de una gran diversidad cultural y talento emergieron en la charla con El Tribuno.

¿Qué implica ser funcionario en Cultura?

Enormes responsabilidades, Salta tiene una tradición cultural inmensa. En nuestra provincia hay vestigios humanos de unos 12.000 años de antigüedad. Seis veces lo que llamamos era cristiana, como para entender la profundidad del tiempo en nuestro territorio, que compartimos con el norte argentino. Todo esto lo muestra uno como salteño, como funcionario, orgullosamente en nuestros museos. Se puede ver esa profundidad en el Museo de Antropología de Salta, en el Museo Arqueológico de Cachi, por dar algunos ejemplos. Es una provincia que, además, después del período de la conquista y colonización, tiene una enorme cantidad de manifestaciones que igual que las anteriores repercuten hasta hoy, porque estos no son momentos que han terminado, sino que se van superponiendo. Entonces, significa reconocer la diversidad cultural de nuestra provincia, y reconocer que esa es la característica de máxima importancia de nuestra cultura. Una cultura diversa, con influencias de distintos momentos y de distintos lugares y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los movimientos migratorios que han aportado, la han enriquecido. Cuando uno piensa en términos de gestión pública, tiene que reconocer en la diversidad, la amplitud, un valor positivo que ha enriquecido a Salta.

¿Cómo se maneja eso en términos de gestión?

Lo que hace un Estado en términos de política cultural no es "la cultura": la cultura de la provincia es todo esto, estos tiempos, estas influencias, lo que llega... Y eso no lo controla un Estado, afortunadamente. La hacemos las personas que creamos actividades, pautas culturales, formas de vernos en el mundo, de organizarnos, de cantar, de contar nuestras historias, de bailar, de tener lenguajes para expresar no solo el mundo real físico, sino aquello que nos imaginamos, que creemos. Entonces, la política cultural, como la vemos, trata de construir herramientas que le permitan a la población desarrollarse y no imponer una "cultura oficial". Hemos tenido ejemplos de eso en la dictadura militar, en gobiernos autoritarios en la historia de la humanidad. Estados que quieren imponer una estética, un solo lenguaje, que dicen qué es bueno y qué es malo en términos culturales. Bueno, nuestra Constitución afortunadamente recoge la otra tradición, las personas son libres de hacer y manifestarse, el Estado no ejerce censura, simplemente está acá para, en diálogo con la ciudadanía, construir herramientas para el desarrollo cultural.

Por ejemplo, con fondos...

Claro. Por eso tenemos un Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural, porque los protagonistas de la cultura son las ciudadanas y ciudadanos; el Estado genera herramientas en articulación con ellos. Lo hacemos con el Fondo IDEA, el impulso al desarrollo audiovisual. Con el sector audiovisual se discuten reglamentos, dónde se necesita inversión. Lo mismo hacemos con herramientas como los concursos; por ejemplo, para el Salón Provincial de Artes Visuales hacemos reuniones con colectivos de artistas visuales, con referentes para ir corrigiendo y viendo qué necesitan. El Estado en articulación, en diálogo, construye herramientas para el fomento, el apoyo o la creación de infraestructura. La Usina Cultural en su momento fue un proyecto también dialogado con muchos sectores. Era lo que se necesitaba, sobre todo para un público juvenil. El Estado puede tener esta mirada: desarrolla herramientas para lo que requiere la comunidad.

¿Qué abarca la Secretaría de Cultura?

Es una secretaría grande, tanto en infraestructura como en grupos internos. Tiene una cabecera que es la Secretaría de Cultura, acá en la Casa de la Cultura, y tiene dos grandes subsecretarías, una se ocupa del Patrimonio Cultural, todo lo que tiene que ver con lo heredado, con los museos, con los sitios arqueológicos, con el patrimonio monumental o con monumentos históricos. Y un área de Gestión que articula muchos de los programas... salones, concursos, etcétera, y que, además, articula -todas las áreas lo hacen- con los municipios. La provincia de Salta son sus 60 municipios. El gobernador Sáenz siempre nos recalca el federalismo. Así como remachamos que la Argentina son las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta son sus 60 municipios. Entonces ese diálogo sobre todo se lleva desde Gestión. Además, la Secretaría tiene un Complejo de Archivos y Bibliotecas, son lugares no sólo del resguardo de la memoria institucional, sino también privada. También la Biblioteca Infantil Eva Perón, la Biblioteca para Adolescentes, la Biblioteca para Personas Ciegas, la Hemeroteca... Mucha gente va a leer el diario a nuestra Biblioteca Provincial Victorino de la Plaza. Además, la Secretaría tiene un Instituto de Música y Danza que cumple 25 años, donde se alojan los cuerpos estables: la Orquesta Sinfónica de Salta, el Ballet de la Provincia, el Ballet Folklórico de la Provincia, y dos áreas de formación, la Escuela Oficial de Ballet, donde niñas, niños desde los 8 años hasta los 18 se forman en danza, y una Escuela Infanto-Juvenil de Música, con un fuerte programa de apoyo, contención social y formación musical.

Los subsecretarios Claudia Lamas (Patrimonio) y Miguel Dallacaminá (Gestión) y el secretario de Cultura junto a artistas en la presentación de Vacaciones en Cultura 2025.

A propósito de orquestas infanto-juveniles, ¿cómo es la relación con Nación?

Es una relación conflictiva. Lo vinculado a temas culturales es complejo porque tenemos un Gobierno federal que, lamentablemente, no tiene una mirada federal en el país. Tiene una mirada unidimensional en un aspecto económico, que versa alrededor del déficit como -pareciera- único objetivo. Por lo tanto, interpreta que todas aquellas políticas que sean de financiamiento de otras actividades que no apunten directamente a lo económico, no tienen relevancia. Es directamente una mirada monodimensional que imposibilita entender que los humanos no venimos a la vida a conseguir el déficit cero o el superávit de algo. La existencia humana es mucho más vasta y compleja que lo económico. Entonces, cuando vemos que se le quita a una nena, a un nene, de cualquier parte del país, la posibilidad de crear, de desarrollar sus capacidades vinculadas a un lenguaje artístico, como la música, pintar, dibujar, cantar, escribir, actuar, hacer teatro, mover su cuerpo... estás cercenando la existencia de una persona. Cuando uno ve que el único objetivo de una gestión es la dimensión económica, desde mi postura, está reduciendo la existencia humana. Eso es triste. La Provincia articula para que tengamos en este momento formación de música en 19 municipios a través de la Escuela Infanto-Juvenil y de Políticas Socioeducativas desde el área del Ministerio de Educación, que preside Cristina Fiore, y esto podría ser mucho más amplio... Y, vale aclarar, que cuando uno invierte en la formación de seres humanos, eso tiene, a corto, mediano o largo plazo incidencia económica también. Cuando se desinvierte en salud, en formación, en educación, en cultura, se va a tener una población mucho menos desarrollada. Los países que se admiran, los más desarrollados, fortalecen la inversión en educación. Uno advierte que lo hacen en nombre de este principio: a mayor inversión en la formación de las personas, es mejor el resultado en una sociedad. Acá estamos viendo lo contrario.

Cultura apoya, por ejemplo, las primeras producciones de realizadores audiovisuales...

Provincia cree en otra cosa, cree en la importancia de formar, de apoyar, de apuntalar a las personas. Esto no lo hace el Estado o el privado, se hace de manera conjunta, entre público y privado. Somos una provincia con una enorme cantidad de desafíos, que nos hace falta de todo, no nos sobra nadie. No se trata de imponerse sobre un sector, sino cómo articulamos, cómo nos ponemos de acuerdo, porque tenemos enormes necesidades. No entramos en la disputa falsa "si todo público, si todo privado". A veces en una ciudad grande como Salta, vos tenés la oportunidad que un privado ayude. Pero si esto funcionara en todos lados, ¿por qué nunca hubo una librería privada en Iruya? ¿Por qué nunca hubo un cine privado en Animaná? Porque allí donde el privado nunca va a poder llegar porque no hay mercado, no hay un retorno económico, es la obligación del Estado estar. Y esto no solo desde la Secretaría de Cultura, también desde el Ministerio de Educación y otras áreas. En el sector audiovisual es muy caro producir, rodar es muy caro, y se pasa mucho tiempo buscando apoyo económico. Si el Estado no creaba un fondo para el impulso al desarrollo, es muy difícil competir contra Estados, y valga aclarar esto para que se entienda. Hay Estados -tal vez el emblema sea Estados Unidos, y también países europeos- que invierten fortunas en la creación de sectores audiovisuales y en su promoción, porque a través de ellos no solo fomentan trabajo, no solo generan una industria, sino que, además, cuentan sus historias. Nosotros tenemos que contar nuestras historias, si no las contamos nosotros, no las cuenta nadie.

De allí la presencia en la provincia…

Cultura tiene presencia en buena parte del territorio provincial, tenemos museos en Rosario de la Frontera, en Cafayate, en Cachi, en Tastil, en Campamento Vespucio, tenemos el primer y único Centro Cultural de Pueblos Originarios, inaugurado por el gobernador hace dos años y medio. Entonces eso hace que nuestra mirada no sea una mirada desde la ciudad hacia las localidades, sino que está, viene desde cada una de las localidades con un fondo ciudadano. Ahora vamos a apoyar 107 proyectos, el 60% no está en la capital, están distribuidos en todo el territorio. Desarrollamos estas políticas de que las propias comunidades cuenten sus historias.

¿Cómo trabajan con la niñez, las adolescencias?

Son públicos muy especiales. Tenemos dos áreas de formación para chicas y chicos de los 8 años, en danza y en música. Y además tenemos una biblioteca infantil, biblioteca juvenil, los museos... Explora Salta es un museo pensado sobre todo desde las infancias. Nuestros programas están pensados en esas chicas y en esos chicos, cómo vamos generando semilleros. La Usina Cultural es una clara política para el sector juvenil del Gobierno de la provincia; el Fondo Ciudadano, podés presentarte desde los 16 años, eso era inimaginado en algún momento. Y esto articula, además, con nuestro Ministerio, el de Educación: los chicos que van al Polivalente de Arte, a la Tomás Cabrera, que van a Lo Giúdice, con todo eso vamos generando lazos para que estas infancias, estas juventudes tengan lugares de desarrollo, de creación de personalidades mucho más complejas. Una vez que vos te metiste en el mundo de la literatura, del cine, de los museos, de la música, de las danzas, la vida nunca vuelve a ser igual. Te desarrollás como ser humano de otra manera, en una dimensión mucho más profunda, mucho más amplia y, más allá de que después no te dediqués a eso profesionalmente, te permite vivir la vida de otra forma. Cuando desarrollás tu destreza con tu cuerpo, haciendo teatro, haciendo danza, nunca más tenés las inseguridades que a lo mejor podés tener vinculadas a tu desenvolvimiento ni a hablar. Pensamos mucho en el público infantil y juvenil porque creemos que ahí se logran las grandes transformaciones.

Cumpliste tres años de gestión hace poco, ¿pensabas que era como es?

No, uno siempre tiene algunas nociones, pero nunca podés imaginarte lo que vas a vivir, todo lo que hay que aprender cuando uno asume estas responsabilidades, por más que uno tenga experiencia en el sector, siempre son desafíos enormes. Son tres años de muchísima intensidad y en un contexto complejo. Estos cargos se asumen "sin beneficio de inventario". Uno no sabe qué va a encontrar y lo hace por amor, por pasión, porque conocemos a todo el equipo que trabaja acá, que es muy valioso, el equipo profesional, técnico, administrativo. Los equipos son realmente valiosos, los de la Provincia y los municipios. Entonces, te diría, es un mundo hermosamente fantástico, con una demanda que a veces sentís que te lleva puesto, pero es el equipo, justamente, el que te ayuda a sobrevivir a todas esas circunstancias. Y en un momento muy complejo, desde mis 51 años estoy dispuesto a dar lo que me toca mientras haya confianza, pero también a señalar que estamos viviendo un tiempo realmente escandaloso, vinculado a la cultura. Con unos modos, unas formas y un fondo sumamente agresivos contra el sector cultural que resulta inaceptable. Y esto no lo digo en entrevistas solamente, lo digo en el Consejo Federal de Cultura y tiene que constar en las actas del Consejo. Salta es conocida por su cultura, la Argentina también. Es Argentina por Gardel, por José Hernández, por Borges, por Bioy, por Cortázar, por Victoria Ocampo... Es incomprensible cómo en un país que ha dado tanto a la cultura del mundo, eso que nos hace sentir orgullosos es atacado. Creo que habla de un sector que ha llegado a la política con una ignorancia absoluta sobre la Argentina y desprecia las manifestaciones de lo que somos.

Las propuestas en estas vacaciones y para obtener información referida a movidas culturales, en https://culturasalta.gov.ar/